Petróleo, inversión, impuestos, pensiones y otros temas económicos vistos por los candidatos presidenciales

Por primera vez en la campaña presidencial, los candidatos a la presidencia de la República hablaron exclusivamente sobre sus propuestas económicas.



Aunque ya habían tocado este tema en otros debates, hoy lo hicieron frente a expertos en materia económica y en mayor profundidad, en el debate organizado por Portafolio, Fedesarrollo y la Cámara de Comercio de Bogotá.



En él, los aspirantes para suceder a Juan Manuel Santos, hablaron sobre el petróleo, cómo incentivar la inversión extranjera, por qué es tan urgente una reforma pensional y si debería hacerse o no una reforma tributaria.



A pesar de estar en distintas orillas, los candidatos coinciden en la urgencia de revisar el gasto público y los puntos de las reglas pensionales actuales del país.



En lo que sí no logran ponerse de acuerdo es sobre el protagonismo del petróleo para las finanzas públicas del país.



Y es que mientras Iván Duque y Germán Vargas Lleras insisten en que es irresponsable en este momento dejar de depender de los ingresos petroleros, Gustavo Petro y Humberto de la Calle señalan que se deben pensar en otras formas de reemplazar esos ingresos para dejar de depender del crudo.



La propuesta de de la Calle frente a este punto suena más moderada, mientras que Petro insiste en desmontar este esquema en un plazo de 10 años y señaló que Colombia sufre lo que él llama la ‘enfermedad holandesa’, refiriéndose al apego de los países por las materias primas derivadas de los fósiles.



Tanto ee la Calle como Petro coincidieron con varios puntos de su agenda económica como la presentación de una propuesta para una reforma pensional.



Por su parte, Duque y Vargas Lleras mostraron su interés por recuperar la inversión extranjera y dicen estar dispuestos a hacer cambios fiscales para devolver la confianza inversionista.



“La economía colombiana está amarrada porque tenemos un sistema tributario asfixiante para las empresas. Se necesita un modelo fiscal para que haya más compañías”, señaló Iván Duque.



Según Vargas Lleras, para reactivar la economía, es necesario invertir en infraestructura, ya que el sector de la construcción genera mano de obra y el gasto es relativamente menor pero genera miles de beneficios para los ciudadanos.



De acuerdo con Humberto de la Calle también es urgente una reforma rural, pues de lo contrario pueden surgir "nuevas violencias", luego de la firma de la paz.



Vargas Lleras se comprometió a multiplicar por dos los ingresos por turismo, dar mayor acceso a la justicia, así como llevar agua potable y gas a los hogares de los colombianos, propuesta que responde a su inclinación por el trabajo en infraestructura.



Gustavo Petro, por su parte, cree que la generación de riqueza debe ir de la mano de la creación de saber.



Como en todo debate también hubo espacio para las críticas.



Mientras Humberto de la Calle aseguró que Iván Duque va a llevar al país al feudalismo, al mantener las exenciones a las empresas en materia agropecuaria, Duque criticó duramente a Germán Vargas Lleras por ufanarse de tener "gobernabilidad".



"El copiloto que llevó al avión al desastre no va arreglar el avión", dijo Duque en referencia a Vargas.



Finalmente, Germán Vargas le pidió a Gustavo Petro explicar cómo financiar sus "ambiciosos" programas sociales sin recurrir al petróleo, un tema que aún ninguno ha podido descifrar.