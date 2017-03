Santos no acepta la renuncia del director de la Dian, vinculado al caso Odebrecht

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, no aceptó la renuncia del director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Santiago Rojas, envuelto en el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht que aportó dinero a su campaña de 2010.



"No le voy aceptar la renuncia que usted me presentó apenas salió este lío de los afiches en la campaña presidencial del año 2010", dijo el jefe de Estado en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, al posesionar al nuevo integrante de la Junta Directiva del Banco de la República, Gerardo Hernández.



La contribución de Odebrecht fue empleada para comprar carteles electorales y fue revelada por el empresario Roberto Prieto, quien trabajó en la campaña presidencial de Santos en 2010 y dirigió la de la reelección en 2014.



Prieto fue vinculado al escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia por el exsenador Otto Bula, detenido el mes pasado, quien en una declaración ante la Fiscalía dijo que de los 4,6 millones de dólares que recibió como sobornos de la constructora, un millón de dólares tenía como destino al gerente de la campaña para la reelección de Santos en 2014, algo que éste niega rotundamente.



Santiago Rojas, que está al frente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), dijo ayer que a la campaña electoral de 2010 del hoy presidente Santos, de la que fue gerente, no fueron reportados recursos de la constructora brasileña Odebrecht.



Santos destacó la "labor extraordinaria en la Dian" que ha permitido aumentar los recaudos que el Gobierno invierte en asuntos sociales y de infraestructura. Según Santos, Rojas "ha sido una persona de inmensa lealtad, una persona íntegra y una persona que le ha servido al país como pocos y está haciendo una labor extraordinaria en la Dian y por eso no le voy su aceptar la renuncia por ningún motivo. Usted siga porque usted no tiene nada que esconder".