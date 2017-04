Presidente Santos fue citado por el CNE para rendir versión libre por Odebrecht

El Consejo Nacional Electoral citó al candidato Juan Manuel Santos, ahora presidente de la República, a declarar en versión libre en medio de la investigación que adelanta el organismo por la supuesta financiación de su campaña en 2014 por parte de Odebrecht.

La citación la realizó la magistrada Ángela Hernández, quien lleva a cabo la investigación del caso. La fecha fijada es el lunes 8 de mayo a las 9:30 a. m.



Es la primera vez que un presidente es citado a rendir versión libre ante el CNE.

La citación fue realizada a Juan Manuel Santos como candidato, no obstante, al ser ahora presidente, no está obligado a asistir a la diligencia. En su reemplazo puede enviar a un abogado o entregar una versión libre.



EL TIEMPO pudo establecer, por fuentes del CNE, que además de Santos fueron llamados Roberto Prieto, gerente de la campaña, junto a los representantes legales de los partidos que avalaron su candidatura en el 2014, que son 'La U', Cambio Radical y el Partido Liberal.



