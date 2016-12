¿Qué está pasando en la Aeronáutica Civil?

Más allá de los incidentes ocurridos recientemente en el Aeropuerto El Dorado, los expertos comienzan a indicar que al interior de la Aerocivil están sucediendo cosas que reflejan caos y diferencias internas que hacen que las cabezas y los operativos estén en contravía. También hablan de corrupción y falta de liderazgo. Ahora hasta la Fiscalía entró a investigar.



De hecho, fallas en las comunicaciones y equipos de la torre de control del aeropuerto El Dorado y denuncias por malas condiciones laborales son hechos investigados por la Fiscalía sobre el desempeño de la Aeronaútica Civil.



De acuerdo con Luis Alberto Pérez, director General del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en los posibles casos de sabotaje en la pérdida de comunicaciones que se dieron esta semana y que fueron denunciados por empleados de la Aerocivil, ya se están haciendo las correspondientes averiguaciones con 25 funcionarios quienes se trasladarán a las instalaciones de la Aeronáutica para hacer las investigaciones preliminares.



“Ese proceso se inició en la tarde del lunes y se tomaron algunas diligencias y hasta ahora estamos determinando los actos urgentes, que nos indicarán cuáles son los hechos que realmente han ocurrido y cuáles son los que, en materia penal, evocaremos como Fiscalía para la correspondiente investigación. Los hechos fueron denunciados no solamente por parte de la Aeronáutica Civil, sino también de algunos aviadores y miembros del sindicato”, dijo Pérez.



Como se recuerda, el pasado sábado y el lunes en la mañana se presentaron fallas técnicas ocurridas en el aeropuerto El Dorado. Frente a esto, los controladores aseguraron que se debió a la falta de mantenimiento de los equipos de la torre.



Al respecto, el presidente del sindicato de controladores aéreos de Colombia, Daniel Rangel, dijo que en la Aeronáutica Civil “está sucediendo algo muy grave con el soporte técnico. Parece que estamos ante un conflicto interno entre los trabajadores, lo que conlleva a que la prestación del servicio de mantenimiento no sea correcto, lo que ocasión todas estas fallas que terminan afectando a los usuarios y a los controladores”, afirmó Rangel.



Para responder, el coronel Édgar Sánchez, subdirector General de la Aerocivil explicó que el incidente ocurrido no fue una pérdida de comunicaciones sino “de la información que llega a un aparato que recibe todas las comunicaciones de algunos aeropuertos del país. Situación que se solucionó lo más pronto posible a las 6:20 de la mañana”.



Ante esta situación, el director del CTI dijo que hasta el momento, van 17 declaraciones tomadas y se están realizando pruebas en el sitio.



“Y, adicionalmente, se van a aplicar otras inspecciones que nos irán permitiendo recoger pruebas para determinar si hubo hechos punibles en lo que se está denunciando”, agregó Sánchez.



Por su parte, Alfredo Bocanegra, director de la Aerocivil indicó que, para esclarecer qué ocurrió con los equipos, estos serán revisados por la Organización de Aviación Civil Internacional (Uaci), que “llegará a Colombia y hará la inspección y luego las recomendaciones para poder certificar la idoneidad de nuestros aparatos”.



Además, confirmó que se tendría un certificador externo. Según Bocanegra, se trataría de “una firma experta en tecnología, que haga una auditoría y que esta determine ante el país la calidad de los equipos”, agregó.



Denuncias por caos corrupción en la entidad



De acuerdo a conocedores del sector, consultados por Portafolio, las fallas que se vienen presentando son el resultado de una entidad que “está en una guerra interna en la que los sindicatos y los directivos están en contravía”.



Otro de los aspectos que resaltan las fuentes consultadas es que mientras que el Gobierno está invirtiendo más de 2,9 billones de pesos en la modernización de los aeropuertos más relevantes del país, “en estos últimos meses del año se están viendo cierres de varios aeropuertos. Situación que no se veía de manera tan frecuente años atrás, pues siempre se ha sabido que son meses de complicaciones climatológicas y se toman las medidas necesarias”.



Con el fin de esclarecer estas situaciones, la Fiscalía, al igual que lo está haciendo con las fallas que se presentaron en El Dorado, está recogiendo información para aclarar las denuncias que comprometen a la entidad.



Para Juan Manuel Galán, senador del Partido Liberal y quien lidera un proyecto de ley que busca dotar al sector aéreo de las garantías de seguridad para las operaciones, el problema con la Aeronáutica Civil es que “necesita ser inspeccionada por un ente externo. Lo que se está viendo ahora es que no hay control, lo que lleva a situaciones de corrupción que vienen afectando tanto la seguridad aérea y las condiciones laborales de los funcionarios”, concluye el senador.



Los problemas con los aviones de carga



El accidente de un avión de carga, de la compañía Aerosucre, en Puerto Carreño (Vichada) el pasado martes dejó cinco muertos y un herido, es el caso más reciente para mostrar las irregularidades de estas aerolíneas de carga.



De acuerdo a los expertos consultados, los aviones de carga son uno de los grandes problemas de corrupción que hay dentro de la entidad, pues no se hace el control que se debería para evitar incumplimientos.



“En el año 2005, esta aerolínea voló en dos ocasiones con un sobrepeso de dos toneladas, y en el 2004, fue multada por sobrepeso de cuatro toneladas. En el 2007 se encontró que llevaba 16 pasajeros, cuando no lo puede hacer por ser una aerolínea de carga”, le dijo a ‘W Radio’ el representante a la Cámara Rodrigo Lara.



El parlamentario agregó que esta situación se repite en otras compañías aéreas de carga, que suelen llevar más peso del permitido, ocasionando accidentes como el ocurrido en Vichada esta semana.



Las fuentes consultadas también indicaron que en los aeropuertos del país no hay básculas, que tengan la función de verificar el peso que llevan los aviones.



“Es muy fácil determinar de las aeronaves comerciales, pero los de carga no hay manera. Solo hay una báscula en El Dorado”.



María Camila González