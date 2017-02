La operación y administración en el proceso de modernización de Reficar por parte de Ecopetrol nuevamente esta siendo retomada por la Contraloría General, entidad que afirma que la petrolera no debió haber asumido este rol de forma directa.



Según el ente de control fiscal, el Plan Maestro de la Refinería de Cartagena contenido en los documentos Conpes 3312 de 2004 y 3336 de 2005 indica que basado en un modelo de ampliación técnica de la planta, este debía contar con la mayor participación accionaria posible y que Ecopetrol fuera un socio minoritario.



En la segunda fase de la investigación por los sobrecostos en la modernización de Reficar, los funcionarios de la Contraloría le han hecho saber a Ecopetrol que el proyecto de ampliación y modernización en las instalaciones de la planta no tuvieron en cuenta los parámetros definidos en la política pública (Conpes), además que la participación estatal y la consecuente asunción de riesgos asociados terminó siendo la regla general.



“Esta situación es contraria al propósito de la política pública según la cual dicha participación debía ser minoritaria, pues precisamente se procuraba salvaguardar el patrimonio estatal del riesgo derivado de la industria en mención y evitar situaciones de elevación incontrolada de costos, que fue precisamente lo que se presentó en el proyecto”, señala la Contraloría.



La discusión entre los funcionarios de la Contraloría y los ejecutivos de Ecopetrol se centra en el proceso de adquisición del 51% de las acciones por parte de la multinacional suiza Glencore.



Un vocero de Ecopetrol consultado por Portafolio señaló que “Glencore adquirió a Ecopetrol una participación del 51% de Reficar el 25 de agosto de 2006 y, en virtud de una reevaluación estratégica de sus negocios, en respuesta a la crisis financiera global, vendió toda su participación de nuevo a Ecopetrol en julio de 2009”.



En ese momento, la transacción que se firmó por US$630,7 millones fue polémica porque tres años después Glencore anunció que no seguía más con el proceso de modernización y Ecopetrol recompró en 2009 las acciones por US$549 millones.



El presidente de Ecopetrol que lideró tanto la venta como la recompra de las acciones fue Isaac Yanovich, quien llegó a la petrolera colombiana en el 2002 y fue reemplazado por Javier Genaro Gutiérrez en el 2007.



En su momento, y al ser consultado sobre el tema, Isaac Yanovich, como expresidente de Ecopetrol, reiteró que el proceso de compra del 51% de acciones por parte de la multinacional Glencore se realizó de forma transparente, presentándose como la mejor alternativa para el proceso de modernización de Reficar.



Ante las afirmaciones por parte de los funcionarios de la Contraloría en el sentido que no se tomó en cuenta una política pública, los directivos de Ecopetrol han insistido precisamente que el contenido de los documentos Conpes trazan directrices económicas con recomendaciones las cuales no son de obligatorio cumplimiento.