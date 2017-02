En la mañana de este lunes se sintió un fuerte temblor en varios puntos del país. El primer reporte del Servicio Geológico Colombiano indica que tuvo una magnitud de 5.7 grados y su epicentro estuvo localizado en cercanías al municipio de Colombia, en el Huila.



El movimiento se sintió con intensidad en el Huila, Cundinamarca y Valle del Cauca.



Boletín del Servicio Geológico Colombiano pic.twitter.com/A1gXILX9JA — Red Sismologica N. (@RSNCOL) 6 de febrero de 2017

Por ahora, según los últimos reportes de las autoridades, no se registran heridos ni daños. En la ciudad de Bogotá se registró en edificios altos. El edificio del Ministerio de Educación fue evacuado al igual que otros edificios públicos.



EN EL RESTO DEL PAÍS



En el suroccidente del país, hay reportes de que se sintió el movimiento se sintió en Valle del Cauca y en el Cauca. "Fue largo y preocupante", dijo una habitante de un edificio del sur de Cali. En el barrio granada se registraron agrietamientos de viviendas.



También hay reportes del sismo desde la Gobernación vallecaucana, en el centro caleño. En Popayán hubo alarma en distintos sitios urbanos, pero no se registran daños.



El año pasado un evento similar, informó Luisa Ríos, geógrafa del Observatorio Sismológico y Geofísico del Suroccidente.



Los organismos de socorro del Huila tratan de establecer si el sismo dejó daños o víctimas en Colombia pero por ahora no hay nada establecido.



"Los bomberos recorren las calles y hablan con la gente para establecer posibles daños, pero ha sido difícil, pues las comunicaciones vía telefónica están caídas", señaló un miembro de los organismos de socorro en Huila.



"En Neiva se sintió muy fuerte, la gente salió a las calles con mucho temor", dijo un habitante de la zona céntrica y agregó que "en los edificios altos pasamos un susto grande".



El año pasado Colombia fue epicentro de varios sismos que incluso dejaron al menos 50 casas con afectaciones en sus estructuras.



En Tolima las autoridades no han entregado reportes de daños pero se cree que, aunque se sintió con fuerza, no se presentaron emergencias. "Yo escuché un zumbido muy duro y la tierra se sacudió", afirmó Celia Triana, y agregó que "el edificio donde vivo se mecía y las cuerdas y postes de la luz se movían".