Salvavidas de unos $90.000 millones para el sector textil

Ante la difícil situación que atraviesa el sector de confecciones y textil nacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo propuso una serie de medidas como garantía de permanencia de las etiquetas como controles aduaneros más estrictos, entre otras.



En diálogo con Portafolio, la responsable de la cartera, María Lorena Gutiérrez, explicó que en un mes podría entrar en vigencia; al igual que habrá dos líneas de crédito con un total de $90.000 millones para las compañías de este sector.



¿Cómo funcionarán las nuevas líneas de crédito de Bancóldex?



En el diálogo que hemos tenido con los empresarios de la cadena, hemos identificado que existen dos necesidades puntuales en términos de financiamiento. Muchas de las empresas necesitan reestructurar su deuda para aliviar la carga financiera que afrontan en este momento, es decir, se necesitan plazos más largos, con periodos de gracia y tasas de interés más cómodas. Por otro lado, es necesario que parte de la industria avance en procesos de modernización de su maquinaria, de manera que esto le permita mejorar sus niveles de productividad y ser más competitiva en los mercados. A partir de esta semana, lanzaremos una línea de crédito para capital de trabajo y sustitución de pasivos por $50.000 millones, con plazo de hasta cinco años y seis meses de gracia. Adicionalmente, abriremos una línea para modernización de maquinaria por $40.000 millones, con plazo de hasta seis años y periodo de gracia de un año.



¿Desde cuándo van a entrar en vigencia las medidas que anunciaron el pasado 18 de octubre?



Por recomendación de la Ocde, el Gobierno debe publicar los proyectos de decreto en las páginas web de las entidades públicas, antes de ser expedidos. Para las medidas mencionadas, este paso ya lo surtimos desde la semana pasada y estamos a la espera, durante 15 días, de los comentarios del sector privado. Es decir que antes de un mes tendremos cuatro decretos y una resolución firmados.



¿Qué peticiones de los textileros están estudiando y cuáles definitivamente no son viables?



Algunos sectores han solicitado que el arancel que hoy está en el 15% se incremente al 40%. Sin embargo, aquí debo precisar que no es cierto que subir aranceles sea una medida eficaz para combatir el contrabando. Por el contrario, está demostrado que hacerlo incentiva aún más esta práctica, por cuanto mejora el margen de rentabilidad a los contrabandistas, convirtiendo más lucrativo este delito.



Adicionalmente, una medida como esta, encarecería las prendas de vestir en el comercio, lo que provocaría una disminución de la demanda interna, que llevaría a una caída en la producción y, en consecuencia, una pérdida de más empleos. No podemos olvidar que el vestuario es el cuarto rubro de gasto en los hogares del país. Encarecer los precios de estos productos, afectaría directamente el bolsillo de los colombianos, principalmente para los hogares de ingresos bajos.



¿Qué potencial de crecimiento tiene esta industria en exportaciones?



Las principales oportunidades de mercado que tenemos en el sector textil y confección están en Estados Unidos, Ecuador, Brasil y Costa Rica. Adicionalmente, el acuerdo con Mercosur nos abre una gran puerta de oportunidad, especialmente con Argentina y Brasil, donde nuestros productos, particularmente las camisas, serán más competitivos, dado que ya no tendrán que pagar el 20% de arancel. Proyectamos que esto se refleje en un crecimiento de las exportaciones de este sector entre el 5% y el 8%. De otra parte, la próxima semana en la Macrorueda en París, llevaremos una delegación de 40 empresarios del sector, la segunda más grande después del agropecuario.



GOLPE AL CONTRABANDO



El pasado viernes, la Fiscalía aplicó medidas cautelares de extinción de dominio a 20 inmuebles y 11 establecimientos comerciales en el centro de Bogotá y a 20 sociedades presuntamente involucradas en el contrabando de textiles, confecciones, calzado y marroquinería proveniente de Asia, entre otras mercancías, según informó el presidente Juan Manuel Santos.



Los inmuebles aprehendidos fueron valorados en más de $260.000 millones; mientras que las 350.000 unidades de piezas de contrabando que hallaron las autoridades tienen un valor estimado de $ 4.770 millones. También se encontraron etiquetas de reconocidas marcas nacionales e internacionales de ropa.