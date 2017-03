El presidente Juan Manuel Santos, condenó el ingreso de recursos de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña electoral de 2010, revelada este martes por uno de sus más cercanos asesores y dijo no saber nada de esos hechos.



“No autoricé ni tuve conocimiento de estas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña”, afirmó el jefe de Estado en un vídeo divulgado por la Presidencia.



(Lea: Director de la Dian desmiente rumor de su renuncia y explica su participación en la campaña Santos).



Santos se refirió a las declaraciones del empresario Roberto Prieto, que fue miembro del comité de su campaña electoral en 2010 y gerente en la de 2014, quien en una entrevista con Blu Radio reconoció que “sí hubo una operación irregular” hace siete años en la que se recibieron aportes de Odebrecht a esa candidatura para pagar unos afiches de propaganda.



“Eso es una realidad y lo tengo que decir honestamente, fue una operación irregular, y la campaña la tendrá que aceptar, y lo va a aceptar”, dijo Prieto, quien subrayó que el hoy presidente colombiano “no tuvo nada que ver” con eso.



Frente a las revelaciones de Prieto, el jefe de Estado lamentó lo sucedido y pidió excusas a los colombianos “por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar”, afirmó.



En su mensaje, el presidente pidió a todos los involucrados “que aclaren a la brevedad posible esta actuación inaceptable”.



“Esta violación de las normas de la campaña no supone, ni puede suponer que se deriven hechos de corrupción en mi Gobierno”, expresó Santos.



Igualmente reiteró su solicitud a las autoridades competentes para que “investiguen todas las decisiones” de su "administración y sancionen a los responsables de cualquier acto de corrupción".



En la entrevista, Prieto reconoció que fue irregular tanto el aceptar dinero en 2010 de una empresa extranjera porque eso viola el código electoral, así como recibir dinero de una empresa privada y además no poner esas contribuciones en los libros de contabilidad de la campaña.



EFE