En sesión permanente se declaró este martes la plenaria del Senado mientras que el ministro de Minas, Germán Arce, y otros funcionarios del Gobierno no expliquen ante el pleno de la corporación las medidas contra las supuestas irregularidades en Electricaribe.



Por unanimidad, los senadores decidieron acudir a esta figura que significa que no se atenderá ningún otro tema mientras que no asistan a la plenaria Arce, el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, el director de la Creg, Jorge Pinto, el de la comisión de Regulación de Agua Potable, Julio César Aguilera.



Este martes, durante varias horas, los senadores debatieron sobre si realizar o no el debate de control político previsto sobre estos funcionarios y en el cual se cuestionarían las alzas tarifarias presuntamente injustificadas hechas por la comercializadora de energía.



Al final se aprobó una proposición del senador por Cambio Radical Juan Carlos Restrepo que avaló la sesión permanente a la espera de los funcionarios oficiales y se hizo una presentación del debate sobre el tema.



El senador por el Centro Democrático Fernando Araújo, uno de los citantes del debate, afirmó que los líos de Electricaribe en la prestación del servicio “le están restando competitividad a los ciudadanos” de la Costa Caribe.



“Se está afectando la generación de empleo y el recaudo de impuestos”, advirtió Araújo, quien reiteró que “los cambios de voltaje en el servicio dañan los electrodomésticos. En la Costa no hay nevera que dure dos años”, dijo.