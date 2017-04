Venezolanos necesitarán Tarjeta de Movilidad para movilizarse por frontera colombiana

El Gobierno colombiano adoptó hoy la medida de solicitar a todos los venezolanos que deseen movilizarse por la frontera entre los dos países y que vivan en dicha zona, la constancia de pre-registro de la tarjeta de movilidad fronteriza o el pasaporte, si quiere ingresar a territorio colombiano.



El anuncio de Migración Colombia establece que, desde este lunes 1 de mayo, los ciudadanos venezolanos, residentes en zonas de frontera, que deseen ingresar a los municipios limítrofes, deberán presentar la constancia del Pre-Registro de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza y quienes no la tengan deberán presentar su pasaporte vigente o de lo contrario no podrán ingresar a territorio colombiano.



Christian Krüger Sarmiento, Director General de Migración Colombia, aseguró que esta medida fue tomada con el ánimo de facilitar la movilidad y de continuar garantizando una frontera segura y ordenada, además de tener un mayor control de quiénes pasan y cuántas veces lo hacen.



Cualquier venezolano puede hacer el pre-registro en la página web de Migración Colombia de manera gratuita, a través de un correo recibirá el comprobante que tendrá una validez de 6 meses y el cual deberá imprimir y plastificar. Este documento le permitirá ingresar a Colombia temporalmente y movilizarse por ciertos municipios limítrofes establecidos.



Dentro de los próximos seis meses, Migración Colombia revisará la información para garantizar que se trate de personas que viven en zona de frontera venezolana y que efectivamente necesitan movilizarse con frecuencia a nuestro país, para entregarles la Tarjeta de Movilidad definitiva.



Según cifras de la Subdirección de Control Migratorio, hasta el momento hay pre-registrados cerca de 40.000 ciudadanos venezolanos. Se espera que en los próximos días las personas que lo requieran se registren.



REQUISITOS PARA TRAMITAR LA TARJETA



Quienes estén interesados en tramitar la Tarjeta de Movilidad Fronteriza deberán iniciar su proceso en la página web de Migración Colombia, www.migracióncolombia.gov.vo.



Ingresando encontrarán un formulario de pre-registro que deberán diligenciar con sus datos y adjuntar una copia de su cédula de ciudadanía, o partida de nacimiento para los menores de edad, registro electoral, un soporte con vigencia no mayor a dos meses que demuestre su residencia en la zona fronteriza, certificado de vinculación laboral o de escolaridad según sea el caso, entre otros.



El Pre-Registro no garantiza la expedición de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), la cual tendrá un valor cercano de 20 mil pesos y estará sujeta a la validación de la información entregada por el ciudadano extranjero al momento de realizar su inscripción.