Santos llega a Cúcuta para enfrentar crisis ante ola migratoria

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, llegó este jueves a la ciudad de Cúcuta para liderar un ejercicio de seguimiento a la crisis humanitaria por la que atraviesa la zona de frontera a raíz del éxodo masivo de venezolanos.



El mandatario estará acompañado de ocho integrantes de su gabinete, entre los que se encuentran la canciller María Ángela Holguín, y los ministros de Defensa, Educación, Salud, Agricultura, Trabajo, Comercio y Transporte.



Esta reunión, de la que se desprenderá un paquete de medidas para aliviar los efectos del fenómeno migratorio, se realizará en el Centro de Gestión Integral de Riesgos de Desastres Fronterizo (Cegird), ubicado en el barrio García Herreros.



En esta labor de seguimiento al flujo de 50.000 personas a través de los tres corredores fronterizos también asistirán los representantes de las autoridades locales de Norte de Santander y la cúpula de la Policía y el Ejército.



“Esperemos que este jueves lleguen las soluciones para afrontar entre todos esta grave problemática humanitaria. Estamos tranquilos porque ya le planteamos al señor Presidente una serie de alternativas, que nuevamente se evaluarán el día de hoy para definir la nueva ruta de acción”, aseveró William Villamizar Laguado, gobernador de Norte de Santander.



Sobre este encuentro se cierne una gran expectativa debido a que se espera una respuesta por parte del Jefe de Estado a la solicitud del alcalde de Cúcuta, César Rojas, quien al inicio de la semana solicitó la declaratoria de la emergencia social en la ciudad fronteriza. A esta petición se sumaron los miembros del Concejo de Cúcuta, que expidieron la preposición 001, insistiendo en la pertinencia de instaurar una situación en crisis.



Con un tono similar de reclamo, los gremios económicos de la ciudad firmaron el miércoles un pliego de petición en materia de salud, seguridad y generación de empleo, que posiblemente sea discutida también durante esta visita presidencial.



1. Garantizar la seguridad en la frontera con Venezuela



Varias organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Fundación Progresar, han denunciado la injerencia armada de siete estructuras dedicadas al crimen organizado en este territorio binacional. La disputa entre estos actores armados por el control de las rentas ilegales y los pasos irregulares o ‘trochas’ ha desatado una ola de masacres que tiene aterrorizada a la población.



En lo corrido de este año se han registrado seis homicidios múltiples, con un saldo fatal de 15 asesinados.



Para intervenir este fenómeno de violencia, los gremios piden aumentar el pie de fuerza y desplegar más unidades operacionales de la Trigésima Brigada del Ejército.



2. Impulsar incentivos para la generación de empleo



De acuerdo con la Alcaldía de Cúcuta, en la ciudad y su área metropolitana hay cerca 30.000 habitantes sin empleo. El salto de este grupo poblacional a las filas de la informalidad es inminente ante la inexistencia de fuentes de ingreso legales en esta región fronteriza.



Por esta situación, los empresarios reclaman el diseño de una política de generación de empleo, que incluya a Cúcuta en las Zonas Más Afectadas del Conflicto Armado (Zomac), con una serie de beneficios tributarios para aquellos que deseen apostarle a la creación de empresas.



3. Fortalecer el sistema de identificación del migrante



En mayo de 2017, Migración Colombia habilitó un nuevo esquema de identificación al migrante a través de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza. Este mecanismo, que ha atendido 1’500.000 de solicitudes, busca caracterizar al migrante que se mueve diariamente por la línea divisoria, principalmente, en busca de alimentos y medicina.



No obstante, estas agremiaciones sugieren que la información requerida al ciudadano extranjero para acceder a este esquema de identificación debería ampliarse, incluyendo el récord criminal del solicitante y un perfil con sus competencias laborales.



4. Aliviar deuda del hospital de Cúcuta por concepto de la atención al venezolano



Desde agosto de 2015, cuando Maduro ordenó el cierre de la frontera, hasta la fecha, el Hospital Universitario Erasmo Meoz (Huem) ha atendido a 8.706 ciudadanos procedentes del vecino país. La prestación de este servicio médico ha generado un sobrecosto cercano a los $12.098 millones, que asumirá el Gobierno Nacional.



Según las directivas de este complejo hospitalario, el Ministerio de Salud solo ha desembolsado $2.188 millones, dejando un saldo pendiente de $9.910 millones. Esta situación de impagos es grave porque la institución teme que esta atención al extranjero seguirá aumentando y con esto, agravará su estado de iliquidez.



5. Evaluar la pertinencia de la apertura de un nuevo corredor fronterizo



Por posibles fallas estructurales en sus 315 metros de longitud, el puente internacional Simón Bolívar, por donde se concentra el mayor movimiento migratorio entre Colombia y Venezuela, fue sometido semanas atrás a un proceso de valoración que podría desencadenar en un cierre temporal, en los próximos meses.



En vista de esta intervención, funcionarios de la Cancillería no descartaron la apertura del puente internacional de Tienditas, que se eleva entre Cúcuta y la ciudad fronteriza de Ureña.



Sin embargo, la posibilidad de habilitar este nuevo corredor fronterizo, cuyas obras por el orden de los 32 millones de dólares culminaron en septiembre de 2016, no fue bien recibida por parte de este grupo de empresarios, porque, aseguran que otro puente agravaría los números de la diáspora venezolana hacia esta región fronteriza.



GUSTAVO A. CASTILLO ARENAS

Corresponsal de EL TIEMPO

CÚCUTA

​@Litumaescritor