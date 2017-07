Gran hallazgo de gas, alivio a largo plazo para el país

"Las perspectivas de crecimiento del volumen de las reservas han cambiado positivamente en los últimos meses". Así lo refirió el banco inglés HSBC en un in- forme de comienzos de junio acerca de los recursos de crudo y gas que tiene Ecopetrol en sus yacimientos probados. Citó los recientes hallazgos, que incluyen tres descubrimientos de gas en el mar Caribe, realizados por la estadounidense Anadarko, socia de la petrolera estatal colombiana.



Estos ya tienen nombre propio y son Bullerengue Sur-1 (25 metros de columna de gas), Purple Ángel-1 (21 a 34 metros de gas) y Gorgon-1 (80 a 110 metros de gas). Los tres se constituyen en el mayor hallazgo de gas en Colombia en los últimos 28 años, con una estimación inicial de recursos de 500 millones de barriles equivalentes.



En momentos en que los campos de La Guajira siguen declinando su producción y hay limitaciones de transporte para movilizar más gas desde Casanare (Cusiana y Cupiagua), la noticia de la identificación de una nueva provincia gasífera en el occidente del mar Caribe le cayó como anillo al dedo al país.



Expertos de la industria han advertido que estos recursos son claves para garantizar la autosuficiencia a largo plazo en materia de gas, pero el desarrollo de la infraestructura necesaria para extraerlo, en una zona virgen en materia de explotación de hidrocarburos, puede tardar entre ocho y diez años.



Tras el hallazgo, ahora viene una fase no

menos compleja: establecer los volúmenes

de reservas probadas iniciales y empezar los análisis sobre cuál es el mejor camino para su desarrollo.

El vicepresidente ejecutivo de Ecopetrol, Felipe Bayón, recalca que a través de un trabajo conjunto entre los técnicos de las dos empresas y con el aporte de otras firmas, ahora viene una fase no menos compleja: establecer los volúmenes de reservas probadas iniciales y comenzar los análisis sobre cuál es el mejor camino para su desarrollo.



"Es una buena noticia para las reservas del país, para el consumo del gas a mediano y largo plazo y, eventualmente, para posibles exportaciones", indicó en su momento el directivo.



De hecho, el presidente de la esta- tal petrolera, Juan Carlos Echeverry, ha señalado que lo más probable es que se deba atraer nuevos inversionistas, que tengan tecnología y capital, por- que son proyectos que demandan una inmensa cantidad de dinero y porque la compañía y sus socios siguen buscando petróleo y gas a todo lo largo del Caribe. Se calcula que, solamente el desarrollo de este proyecto, podría requerir inversiones de por lo menos 1.000 millones de dólares.





11,1 años de autosuficiencia tenía el país en recursos probados de gas natural en el 2016, que se ubicaron en 4,02 terapies cúbicos.

Clave para revertir tendencia



Pero el hallazgo de esta nueva provincia gasífera en el Caribe no solo confirma el potencial de esta región, sino que permite prever que allí están las esperanzas de recuperar el terreno que se ha perdido en materia de reservas, que han venido declinando en los últimos años.



De acuerdo con el reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), los recursos probados de gas natural en el 2016 se ubicaron en 4,02 terapiés cúbicos (billones de pies cúbicos), lo que al ritmo del consumo del mismo año indica que en este frente el país cuenta hoy con 11,1 años de autosuficiencia.



No obstante, este nivel es el segundo más bajo de los últimos diez años y solo superó el dato de las reservas con corte al año 2007, cuando los recursos alcanzaron los 3,74 terapiés cúbicos y la autosuficiencia era de 26,6 años, debido, fundamentalmente, a que el consumo fue mucho menor en esa época. Y según las estadísticas dela ANH, desde el 2012 las reservas de gas natural del país han venido en descenso, aunque el año en el que más se con- sumieron fue en el 2014, con 0,75 terapiés cúbicos.



Con estas cifras como referencia, los expertos de la industria señalan que es clave viabilizar la extracción real de los recursos en el mar Caribe, en lo cual se debe hacer un trabajo coordinado entre diferentes entidades públicas, tanto nacionales como regionales.



En particular, el presidente de Naturgas, Orlando Cabrales Segovia, sostiene que si bienes un inicio muy satisfactorio, que entusiasma mucho y da cierta tranquilidad, debe haber un seguimiento continuo y estricto a todas aquellas actividades adicionales que se requerirán en los próximos años, fundamentalmente a las regulaciones técnica, ambiental y contractual que están siendo estructuradas (las dos primeras) y modificada,(la tercera) por el Gobierno, bajo la batuta de la ANH.



Colombia, en el radar



Y luego de la confirmación de la presencia de un conjunto de campos gasíferos en la zona, Ecopetrol señala que se abre la posibilidad para que Colombia desarrolle un clúster especializado en la producción de gas, que permitiría compartir facilidades, y mejorar la rentabilidad y eficiencia de los proyectos.



Adicionalmente, los éxitos exploratorios del país en el mar Caribe han puesto esta cuenca en el radar de los inversionistas de la industria, que ven en los hallazgos una oportunidad para su crecimiento futuro.



Según el presidente de la ANH, Orlando Velandia, este año, en el encuentro anual de la Asociación Regional de Empresas del sector Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latino- américa y el Caribe (Arpel), se evidenció un fuerte interés de muchas firmas por venir al mar Caribe colombiano a continuar las labores exploratorias.



En la cita, que se llevó a cabo en Montevideo (Uruguay), se analizó cuáles de los países de la región han generado mayores incentivos para desarrollar su industria de hidrocarburos, y Colombia, junto con Argentina, fueron catalogados como los que más avances han tenido en este frente, por encima de Brasil y México.



No bajar la guardia



Pero el camino apenas comienza, y por ello la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) considera clave no bajar la guardia en los campos en tierra firme, que son las áreas que le pueden ayudar al país a incrementar la oferta de gas a corto plazo.



"De nosotros dependerá, sin embargo, que la inversión llegue, para lo cual debemos seguir trabajando (Gobierno e industria) en ser cada día más competitivos", señala Francis- co José Lloreda, presidente de la agremiación que une al sector pertrolero.