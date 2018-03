Gremios del Valle del Cauca ratificaron su apoyo a la licitación de la regasificadora del Pacífico

Este viernes, los gremios regionales del Valle del Cauca enviaron una carta al Ministerio de Minas y Energía, manifestando su respaldo a la decisión del Gobierno Nacional de licitar la construcción de una Planta Regasificación en la Bahía de Buenaventura y un gasoducto entre Buenaventura y Yumbo.



El documento, dirigido al ministro German Arce Zapata, hizo énfasis en los argumentos técnicos y sectoriales que evidenciarían la urgencia de contar con nuevas alternativas para el suministro de gas que aseguren mayor confiabilidad y disponibilidad energética a nivel nacional.



“La planta de regasificación en el Pacífico permitirá la entrada del Gas Natural Licuado por el occidente colombiano y contribuirá a reformar la vocación industrial del departamento. Nos permitirá contar con un energético competitivo, que mejorará las condiciones de nuestras industrias frente a las que tienen nuestros competidores internacionales”, señalaron los gremios en la carta.



También llamaron la atención en la importancia de esta infraestructura para la disponibilidad permanente de este combustible, con el fin de hacer frente a las situaciones de escasez cuando se presenten temporadas de sequía.



“En el caso particular de Buenaventura, conllevará a un mayor desarrollo portuario e industrial, así como mayor bienestar para la población, teniendo en cuenta que en la actualidad el gas natural solo llega mediante carrotanques, atendiendo una pequeña parte de la población”, afirmó el gremio.



El proceso por el que la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) adjudicaría las obras para el montaje de la planta de regasificación de Buenaventura antes de finalizar el presente año ha desatado un malestar y descontento entre las empresas petroleras que producen gas natural en el país.



De acuerdo con las hidrocarburíferas, no es cierto que, no hayan suficientes reservas de este combustible “como lo viene afirmando” la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).



Se espera que antes de finalizar el primer semestre del 2018, la Upme dejará sentadas las bases para que sea adjudicada, a través de licitación en el tercer o cuarto trimestre.