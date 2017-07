Entes regionales podrán dar inmuebles para APP

Tres palabras fueron eliminadas del Plan Nacional de Desarrollo y esto fue suficiente para que las asociaciones público - privadas (APP) regionales tengan un boom en los próximos meses.



La razón es que la Corte Constitucional falló a favor una demanda, interpuesta por el abogado Carlos Téllez, con la cual se le da vía libre a los mandatarios regionales para que utilicen inmuebles de su propiedad como fuentes de financiación de los proyectos.



Y es que la norma en mención modificó la Ley de APP, aprobada en el 2012, en el sentido de que este tipo de negociaciones solo eran legales a nivel nacional, lo que significa que entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tenían esa potestad, pero los alcaldes o gobernadores no podían hacerlo.



ALCANCE DEL FALLO



“Acá se estaba violando claramente la autonomía territorial y es importante tener presente que los municipios tienen pocos recursos y poca infraestructura. Sin embargo, hay una parte del sector privado que está muy interesado en hacer estos trabajos y el modelo de APP encaja perfectamente”, le aseguró a Portafolio el abogado demandante.



En plata blanca, la sentencia de la alta corte establece que los mandatarios locales podrán darles a los concesionarios terrenos, lotes, edificaciones o cualquier inmueble como parte de pago de una APP, de modo que se aceleren los cierres financieros de los proyectos. A la par, no tendrían necesidad de comprometer dineros de vigencias futuras, lo que llevaría a que los trámites se realicen aún más rápido.



Téllez destacó además que el fallo tiene otra arista para las regiones y es la posibilidad que tendrán de deshacerse de elefantes blancos, que hoy les desangran el erario, a la vez de que se asegura que las nuevas construcciones no se conviertan en nuevas obras abandonadas.



Lo anterior, teniendo en cuenta que si bien las APP se vinculan en Colombia con vías, puertos y aeropuertos, el esquema aplica para ejecutar todo tipo de obras, como escuelas, hospitales, parques, plazas de mercado y frigoríficos. De hecho, esta modalidad es usada alrededor del mundo para el desarrollo de grandes y pequeñas urbes.



POTENCIAL DE EXPLOTACIÓN



Así, las autoridades locales les cederán a los concesionarios inmuebles de su propiedad para que los operen a su gusto, con la claridad de que estos sean comercializados con la valoración del mercado y no con la catastral.



“Esto será un aliciente para que los privados se entusiasmen y puedan desarrollarse los proyectos en municipios y departamentos que al día de hoy no tienen mayor número de obras, pero sí las necesitan. Acá venimos hablando mucho del turismo regional, pero llegamos a los pueblos y estos no tienen cómo atender la demanda”, agregó el abogado.



Incluso, detalló que ya conoce de tres municipios que han comenzado a estructurar proyectos bajo este modelo, algunos de los cuales se pagarían en su totalidad con los bienes cedidos y no tendrían que dar dinero adicional.



Se trata de Rionegro en Antioquia y Cajicá y Chía en Cundinamarca, los cuales “tienen bienes con un potencial altísimo de explotación, sobre todo para el sector inmobiliario, que también tendrá un impacto positivo a largo plazo”.



Y aunque los anteriores ya cuentan con iniciativas listas para comenzar los procesos licitatorios, la Corte también dio vía libre para que esta nueva fuente de pagos se incorpore en proyectos que ya estén estructurados.



'VENTANA PARA BOGOTÁ'



Esta aclaración le abre una ventana a la capital del país, teniendo en cuenta que el Distrito ya ha venido implementando las asociaciones público - privadas para el desarrollo de su infraestructura, pero este fallo les da la posibilidad de que el número de proyectos aumente todavía más.



“Esta sentencia va a permitir que se desarrollen algunos proyectos por iniciativa pública que contemplan ese tipo de transacciones. De hecho, si bien la sentencia fue publicada hace poco, conocíamos la decisión y ya estamos pensando en cuándo y dónde podremos llevar a cabo su implementación”, declaró a este diario Jean Philippe Pening, gerente de las APP para el Distrito.



Incluso, agregó que las futuras concesiones para los hospitales públicos –que actualmente viene estructurando la Alcaldía– serían las primeras en las que se incorporaría este tipo de esquemas, pero el tema sigue en revisión.



Sebastián Londoño V.

