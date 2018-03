Hacia la tercera semana de octubre, Colombia llegaría a los 50 millones de habitantes

El censo poblacional avanza desde comienzos de enero y su primera etapa terminará a inicios de marzo. La segunda parte, presencial, se realizará desde abril y en agosto se conocerán los primeros resultados. En octubre de este año, hacia la tercera semana, se espera que el país llegue a su habitante número 50 millones. Portafolio habló con Eduardo Freire, director de Censos y Demografía del Dane, para saber cómo están construidos los modelos con los que la autoridad estadística estima la población del país.



(Lea: 'El capital humano es el principal componente en la riqueza de un país', Banco Mundial)

“Lo que hacemos es una proyección para llenar el vacío que hay entre censo y censo, dado que estos se hacen cada diez años. De esta manera se evalúan los factores que afectan la población, es decir, contabiliza los que nacen, los que mueren y los que entran o salen del país básicamente”, dice Freire.



(Lea: “eCenso” en Colombia. Un llamado a la ciudadanía digital)



Hay que tener en cuenta que los cálculos poblacionales son la única proyección que realiza el Dane. “Dado que medimos mes tras mes el desempleo, la inflación y otros indicadores esos no los calculamos a futuro, la población sí dado que el censo si es cada década”, anota el Director de Censos y Demografía.



Hay que señalar que el censo no se limita a contabilizar la cantidad de habitantes. Explica el directivo que este es, además, una herramienta para identificar dónde viven los habitantes, cuántos son hombres y cuántos mujeres, y también, los discrimina entre niños, jóvenes y adultos. “Este sirve también para establecer poblaciones entre ciudades, cabeceras, municipios, y además, nos dice cómo nos movemos en términos migratorios dentro del país, es decir, preguntamos dónde estaba usted hace cinco años, dónde estaba el año pasado y dónde está hoy”.



Freire explicó también que el censo es complementado con los registros administrativos, sobre lo cual señala que “Colombia tiene muy buena información de registro complementario, esta es información de la Pila, de los fondos de pensiones, y otras, y eso nos permite saber cómo va variando”.



Basado en el aplicativo de la página del Dane en el que se permite conocer cuál es la población del país, día por día, Portafolio hizo el ejercicio para determinar cuándo llegaríamos al habitante 50 millones, el resultado es que entre el 20 y el 21 de octubre se alcanzaría dicha cifra.



No obstante, se debe aclarar que esta fecha puede variar debido a que son cálculos que realiza el Dane durante cada mes. Freire expone que “esta medición la hacemos a mediados de cada mes pensando en informe de Mercado Laboral (desempleo), ese reloj de población que se ve en la página cambia cada día pero se hacen cálculos mensuales, por eso podemos llegar a la conclusión de que se alcanzarían los 50 millones en octubre, pero no es exacto decir si sería en la primera o tercera semana del mes”.



Añade Freire que las proyecciones se hacen con base a una fórmula que básicamente es “un dato de base que es el del censo anterior, se le suman los nacimientos, se le restan las defunciones, y a esto se le suma o resta el saldo migratorio, que es el balance que dejen los ingresos o salidas del país”.



Del mismo modo explica que cada una de estas variables se miden de acuerdo a varios factores. “Colombia pasó de un modelo determinístico a uno probabilístico, hacemos series de cómo se ha venido comportando la natalidad, la mortalidad y la migración y así establecemos un escenario alto, uno medio y uno bajo; y con base a eso desarrollamos los modelos futuros”, indicó Freire.



Pero además, dice el experto que se contemplan modelos especiales para medir los grupos étnicos, “eso demanda más trabajo porque es un modelo para población indígena, para población negra, raizal y palenquera, para los gitanos también, pero es mucho más complicado porque son un grupo mucho más pequeño”.



Sostiene, además, que la importancia de estos ejercicios probabilísticos es que todas las mediciones realizadas por ellos sirven como base para las asignaciones y distribución de recursos. “Cada año el Dane a mitad de año le certifica a Planeación Nacional cómo está el tema de población en cada espacio del territorio”.



Con base a la plataforma del Dane, se puede estimar que el 30 de junio del 2020 la población del país estará llegando a los 50.911.747 habitante.



Vale destacar también que según las proyecciones, a junio de este año el grupo población, por edades, más grande del país será el de niños entre los cero y los cuatro años, estos representarán alrededor del 8,75%, así mismo, los mayores de 80 serán el más pequeño con 1,51%.





Daniel Guerrero G.