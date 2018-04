¿Hasta cuándo el carbón seguirá iluminando al mundo?

Con todo el alboroto en torno la energía eólica, solar y autos eléctricos, los ejecutivos de compañías de energía tuvieron mucho que decir la semana pasada sobre el continuo papel de los combustibles fósiles y la energía nuclear en la cumbre Future of Energy Summit de Bloomberg New Energy Finance. El magnate minero Bob Murray ofreció una apasionada defensa del carbón, afirmando que todos "moriríamos en la oscuridad" sin él. Ethan Zindler, un analista de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), presento el contraargumento y dijo que la economia de las plantas a carbon en Estados Unidos simplemente ya no funciona.



Esto es lo que dijeron los ejecutivos desde BP Plc a Tellurian Inc. sobre el futuro de los combustibles fósiles en un mundo que lucha contra el cambio climático.



BP: PETRÓLEO POST-PARÍS



El director financiero de BP, Brian Gilvary, cree que el petróleo y el gas juegan papeles clave, incluso cuando la mayoría de las naciones se esfuerza por reducir los gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. "Mucha gente piensa que lo que se acordó en Paris fue una carrera por las energías renovables", dijo Gilvary. "En realidad, era una carrera para reducir las emisiones". Por lo tanto, muchos tipos diferentes de energía caben en la mezcla, dijo Gilvary. La demanda de petróleo seguirá siendo fuerte hasta alrededor del 2040 y se estancará en lugar de subir, dijo Gilvary.



"Continuaremos buscando proyectos mundiales. Pero lo haremos de una manera que asegure que comenzamos a reducir las emisiones en nuestro propio negocio".





BNEF: PLANTAS DE CARBÓN MIDEN FUERZAS



Zindler, jefe de las Américas de BNEF, dijo que aproximadamente la mitad de todas las plantas a carbón de EE.UU. pierden dinero en un día cualquiera a medida que el gas barato, junto con los parques eólicos y solares, empujan los precios de la electricidad a la baja. Mientras tanto, la demanda de energía es plana. El resultado, dijo Zindler, es que las plantas a carbón pelean entre sí por sobrevivir, luchando por un pedazo más grande del pastel. "Todos los días, en múltiples sistemas operativos de transmisión regionales, vemos plantas de energía que se miran entre si y dicen '¿Quién va a ir primero?'", dijo Zindler. "Es solo cuestión de tiempo para que estas plantas intenten superarse entre sí".





MURRAY: EL CARBÓN LLEGÓ PARA QUEDARSE



Si bien el máximo ejecutivo de Murray Energy Corp., Bob Murray, espera que la producción de carbón térmico en EE.UU. siga cayendo en los próximos años, es optimista en cuanto a que se estabilizará alrededor de 650 millones de toneladas por año (frente a más de mil millones de toneladas hace una década). Pero eso depende de que las empresas de servicios públicos de EE.UU. apoyen el carbón, dijo Murray. "Se debe tener una red eléctrica confiable y resistente, y solo hay dos tipos de generación de carga base: nuclear y carbón", dijo. Incluso sin el apoyo de las empresas de servicios públicos, Murray tiene otro plan. Quiere comprar y operar plantas eléctricas a carbón. "Si puedes sacar carbón del suelo, seguro también puedes operar una central eléctrica", dijo en una entrevista. "Podemos operar centrales mejor que las empresas de servicios públicos".





TELLURIAN: GAS NATURAL EN CHINA



El auge del gas en la última década ha transformado al sector energético, y el máximo ejecutivo de Tellurian, Meg Gentle, cree que la demanda aumentará aún más. Para entender por qué, solo mire a China. Gentle estima que el país agregará 12 gigavatios de centrales eléctricas a gas este año. En Pekín, más de 5 millones de hogares pasaron del carbón al gas el año pasado. Y cada mes, los fabricantes de automóviles chinos producen alrededor de 8.000 vehículos alimentados por gas natural en lugar de gasolina. "A través de todos los sectores en China, la demanda de gas es muy robusta conforme el país comienza a comprometerse con los cielos azules y el aire limpio", dijo Gentle.



DOE: LA ENERGÍA NUCLEAR RESURGIRÁ



Puede que la energía nuclear esté en peligro en tanto los reactores luchan por competir con las plantas a gas. Pero la tecnología se reactivará con reactores más pequeños, más baratos y más ágiles, dijo Edward McGinnis, vicesecretario principal de la Oficina de Energía Nuclear del Departamento de Energía de EE.UU. (DOE, por sus siglas en ingles). Las centrales nucleares de EE.UU. "han tenido un ascenso notable, pero como con todos los ascensos, llegará a su fin", dijo McGinnis en una presentación. EE.UU. está en la vanguardia del diseño y desarrollo de un nuevo tipo de reactores modulares pequeños. En aproximadamente 8 a 10 años "seremos testigos de un momento muy disruptivo y emocionante en el sector nuclear", dijo





*Bloomberg