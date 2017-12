Hawkers repartirá juguetes a niños de todo el mundo en esta Navidad

Hawkers ha lanzado una campaña solidaria esta Navidad con el objetivo de sensibilizar sobre las desigualdades en el mundo, y para ello, lanza un transgresor mensaje que pretende concienciar sobre los derechos de los niños y niñas de todo el mundo.

La campaña de la marca se basa en una desafiante imagen de un niño y una niña con el eslogan “YA SABEMOS LA VERDAD” que puede verse en su web y RR.SS. Aunque este teaser, podría asustar a los padres, lejos de impactar la inocencia e ingenuidad de estas fiestas, pretende concienciar sobre la realidad que se vive en otros lugares no tan afortunados del mundo.



Para alcanzar su objetivo, Hawkers se ha sumado a la iniciativa de UNICEF ‘Regalo Azul’ que facilita hacer una donación en nombre de otra persona, comprando 3.500 kits de juego gracias a los cuales miles de niños podrán disfrutar de su derecho al juego y regalará a sus clientes formar parte de esta entrañable acción.





Los kits que se componen de un balón de fútbol, otro de voleibol, una pelota de baloncesto y una cuerda de saltar, buscan acercar el deporte y juego a zonas en situación de emergencia donde ser niño pasa a un lamentable segundo plano.La intención es que estos niños y niñas puedan disfrutar de jugar, el cual es un derecho de toda la infancia y una actividad fundamental para su pleno desarrollo, sea cual sea su contexto.



Hawkers se compromete a colaborar con UNICEF para que puedan hacer llegar aquellos países donde sea más urgente y necesario este derecho fundamental, tal y como queda reflejado en la Convención de los Derechos del Niño.



“SABEMOS QUE MILES DE NIÑOS NO TIENEN REGALOS EN NAVIDAD” es el mensaje que resuelve la campaña y el poderoso motivo por el que la marca de lentes de sol lanza esta acción.



A partir del 14 de diciembre, y durante una semana, todos los que compren un producto a través de cualquiera de los canales propios de la marca, recibirán unas postales y christmas digitales de UNICEF, diseñadas por Hawkers, aportando un valor solidario. De esta manera, la firma de lentes de sol hace partícipes de la iniciativa a todos sus compradores ya que gracias a ellos, y a los fieles seguidores de Hawkers, es posible llevar a cabo esta acción solidaria.





Sobre Hawkers

Hawkers en una firma española nacida en internet con el objetivo de revolucionar la industria de las gafas de sol con una propuesta clara: gafas de marca y calidad a un precio justo. En menos de cuatro años, se han convertido en una de las marcas más valoradas y reconocidas por los jóvenes de todo el mundo, lo que les ha llevado a facturar 60 millones de euros en 2016 con más de 5 millones de gafas vendidas, y a vender en más de 50 países.

Además, han levantado una ronda de financiación Serie A de 50 millones de euros, una de las rondas más altas levantado por un e-commerce. www.hawkersmexico.com)

“We are Hawkers. Our fight for quality eyewear at a fair price has just begun. We move fast. We are infinite. #Jointherevolution”