‘Hay que superar el temor a exportar al mercado asiático’

Con la misma superficie que el departamento de Vichada, pero con exportaciones anuales cercanas a los US$550.000 millones, Corea del Sur busca afianzar sus lazos comerciales con el país.



Miguel Durán, presidente de la junta directiva de la Cámara Colombo Coreana de Comercio e Industria, espera que en los próximos años las cifras entre ambas naciones crezcan a triple dígito. Durán, en diálogo con Portafolio, enfatizó que los sectores con mayor potencial para los empresarios colombianos allá son los de agroindustria, metalmecánica y confecciones, entre otros.



¿CUÁLES HAN SIDO LOS AVANCES DEL TLC ENTRE COLOMBIA Y COREA?



En un año de vigencia del primer acuerdo de libre comercio con Asia Pacífico, las ventas externas no mineras de Colombia a Corea -nuestra puerta de entrada a Asia-, ascendieron a US$182 millones, arrojando un incremento del 32,5%. En este periodo, los productos agropecuarios enviados, que representan 48%, alcanzaron un monto de US$89 millones, frente a los US$70 millones del año inmediatamente anterior. Entre estos se destacan las exportaciones de café, con un alza de 29%. Sobresalen igualmente las operaciones con flores, cacao y peces exóticos. Otro suceso ha sido el mayor volumen de productos industriales, los cuales registraron un crecimiento del 41,6%, pasando de US$60 millones a US$85 millones con la entrada en vigencia del TLC.



Asimismo, Corea del Sur, segundo inversionista asiático en Colombia, planea destinar, acogiéndose a las ventajas del TLC, US$1.200 millones en infraestructura, petroquímica, electricidad e iluminación, agroindustria, minería, actividades petroleras, vivienda, software, automotor y fondos de capital y energía.



Y EN TÉRMINOS GENERALES, ¿CUÁNTO HA CRECIDO EL COMERCIO A PARTIR DEL TLC?



En el año de vigencia del tratado, nuestro país exportó a Corea una cifra global de US$566 millones, frente a US$231 millones del año anterior, lo que refleja un alza del 144,9%. De otro lado, Colombia importó de Corea US$697 millones, en relación con US$836 millones del año precedente.



¿CUÁLES HAN SIDO LAS PRINCIPALES DIFICULTADES QUE HA ENFRENTADO EL TLC?



Ante todo se debe superar el desconocimiento y el temor a exportar al mercado asiático. Es importante conocerlo, evaluar su importancia y altos volúmenes, evidenciar que ese país es un aliado estratégico y que es nuestra puerta de entrada a ese mundo sonoro del Asia Pacífico. Allí tienen asiento más de la mitad de la población mundial y gran parte de los recursos económicos internacionales. A título de ejemplo, Corea le compra al mundo US$763 millones en lácteos y US$1.500 millones en carne y flores. Por otro lado, las inversiones coreanas en el extranjero ascienden a US$157.000 millones.



¿QUÉ SECTORES TIENEN MAYOR POTENCIAL PARA LOS EMPRESARIOS COLOMBIANOS?



Agroindustria, metalmecánica, sistema moda -como manufacturas de cuero, ropa casual, deportiva, interior y vestidos de baño-, químicos y ciencias de la vida (cosméticos y productos de aseo) e industrias 4.0 (animación digital, aplicaciones móviles, audiovisual y software), entre otros sectores.



¿Y LOS DE MAYOR INTERÉS PARA LAS FIRMAS COREANAS ACÁ?



Estos serían los de infraestructura, telecomunicaciones y tecnología, así como proyectos de ciudades inteligentes ocupan atención prioritaria para ellos.



¿QUÉ ‘TIPS’ LES DARÍA A LOS EMPRESARIOS NACIONALES PARA CONCRETAR SUS NEGOCIOS CON LOS COREANOS?



Hay pequeños detalles protocolarios que parecen insignificantes, pero a fin de cuentas son muy importantes, como el hecho del saludo, por lo que no se debe tocar el hombro y luego entregar una tarjeta de presentación para que ellos sepan el rango de la persona con la que están hablando. Ellos ofrecen comida y bebidas, las cuales no se deben despreciar, porque puede ser visto como de mala educación.



¿CUÁNTAS EMPRESAS COREANAS HAY EN EL PAÍS Y EN QUÉ SECTORES?



Actualmente, hay en Colombia 27 firmas, dedicadas principalmente a los campos tecnológicos e industriales. Nuestra Cámara tiene en lista cerca de 50 compañías que aspiran a ingresar al mercado colombiano y que buscan aliados y socios comerciales en los sectores médico, cosmético y autopartista.



¿CÓMO PLANEAN APOYAR EL APROVECHAMIENTO DEL TLC?



La Cámara se ha trazado las siguientes metas: ‘Ruta exportadora a Corea’, con una articulación junto con los Ministerios de Agricultura, TIC y Educación para la constitución de clústeres con potencial exportador; ‘Bienvenido a Colombia’, programa dirigido a empresarios coreanos para darles apoyo legal y logístico, y misiones empresariales.