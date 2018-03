‘Hay rubros de la inflación que no bajan y eso preocupa’

Aunque la inflación en su medición de los últimos 12 meses ya está dentro del rango establecido por el Banco de la República (de 2% a 4%), aún persisten señales de que no todo está bajo control.



Durante un panel en el Innovation day, el gerente general del Emisor, Juan José Echavarría, señaló que “lo que llamamos inflación básica, que lo que hace es quitar algunos productos, muestra que ha venido bajando; de hecho el último dato es bastante bueno (4,36%), pero todavía por encima de nuestro 3% e incluso del 4%”.



Así mismo, el Gerente del banco central expuso que quitando del indicador lo relacionado con alimentos, muestra que aún está alto y “algo preocupante es que parte de lo que ha sucedido ha dependido de los alimentos. Cuando uno empieza a descomponer, por ejemplo entre bienes que se comercian y los que no se comercian, es decir los transables y no transables, es inquietante porque estamos dependiendo de algunos bienes que tienen mucho que ver con tasa de cambio o de alimentos, pero hay unos rubros de la inflación que no bajan, y eso preocupa”.



No obstante, explicó que en materia de inflación “vamos muy bien y eso nos ha dado espacio en la junta para actuar”. Reiteró, igualmente, que lo más probable es que la economía de Colombia haya crecido entre el 1,6% y el 1,8% en el 2017, lo cual califica como una cifra “mala para un país que siempre ha crecido al 3,5% o 4% durante mucho tiempo, en promedio”.



Así mismo, Echavarría reconoció que se vendrán discusiones difíciles dentro de la junta del Banrepública, en la medida en la que la inflación vaya convergiendo hacia el objetivo que se han fijado.



“Estuvimos muy cerca del rango al final del 2017, pero ya vamos avanzando, sin duda que vamos a tener tiempos más complicados en la junta, cuando estemos en el 3,42% o en el 3,35%. Porque nuestra meta en el largo plazo es 3%. Y además, porque en materia de crecimiento lo peor ya pasó definitivamente”.



Hay que recordar que en las estimaciones del equipo técnico del Banco de la República está que hacia marzo la inflación se ubique en el 3,4%. “Con la información que tenemos hoy, ya se cerró el ciclo en la reducción de tasas, pero los datos cambian, por eso algunos bancos centrales no comentan qué va a pasar en el futuro, pero hay veces que es conveniente hacerlo. Hace un año yo dije que íbamos a bajar 100 puntos básicos y cuando bajamos 125, el mercado se preguntó ¿no eran 100?, ese es el peligro, pero es bueno anunciarles a los mercados lo que estamos esperando con la información disponible”, indicó Echavarría.



Del mismo modo, el Gerente del Emisor se refirió al comportamiento que se ha registrado recientemente en las diferentes bolsas del mundo, que luego de encadenar varias jornadas de valorizaciones, han protagonizado sesiones en las que el saldo final es negativo.



“La junta mira en cada sesión la inflación y el crecimiento, pero además, pronósticos; no es solamente el dato del momento, sino como ese dato cambia los pronósticos de IPC y PIB. En ese sentido, hay apuestas de que los alimentos se van a comportar bien, de que la tasa de cambio va a estar estable, y tendremos que analizar qué implica este desplome de las bolsas y cómo eso impacta el crecimiento de Colombia”, sostuvo.



Eso sí, el funcionario explicó, sobre el impacto de las bolsas en la economía del país, que “todos estos son efectos indirectos. Hay que ver cómo esto les puede pegar, por ejemplo, a los precios del petróleo, y a eso aún no le tenemos respuesta, en parte, porque no sabemos qué pasa con las bolsas más allá de que están cayendo, y esa baja obedece a otra pregunta que los analistas se hacían y es, por qué están subiendo. Ellos decían que los fundamentales no daban para registrar esos incrementos”, acotó el Gerente del Emisor.



LAS TASAS Y LOS BANCOS



Desde que la inflación comenzó a ceder terreno y a acercarse a la meta establecida por el Emisor, la junta del banco central ha realizado una reducción de 325 puntos básicos sobre sus tasas de interés.



A la vez, uno de los propósitos de la entidad ha sido que con los recortes en los tipos, los bancos comerciales les transmitan a sus clientes dicha baja.



Al respecto, Juan José Echavarría, dijo que “las tasas de interés de consumo van a bajar, pero lo harán en la medida en que las deudas malas vayan mejorando, y a medida que la economía tenga un mejor crecimiento. Yo soy optimista, y no quisiera decir que hay que obligar a los bancos a bajar las tasas a sombrerazos, eso no tiene un impacto favorable en el mediano plazo, porque empiezan a haber problemas; lo mejor es decirles que tomen en cuenta todos los riesgos en sus decisiones de prestar; es muy importante que el crédito de consumo sigue creciendo a tasas cercanas al 10%”.



Del mismo modo, Echavarría reafirmó su optimismo de cara al mejor crecimiento económico que pueda registrar Colombia, tanto durante este como en el próximo año. “Yo creo que sí podemos crecer al 3% este año, pero el equipo técnico es más pesimista y está proyectando un 2,7%; ahí vamos a ver, lo importante es que los peores momentos ya fueron superados, y que en el 2019 ya se pueden esperar tasas de crecimiento cercanas al potencial de la economía, que es entre el 3,3% y el 3,5%, que también es bajo”.



Finalmente, el Gerente del Banco de la República dio sus apreciaciones por el reciente mal momento que están atravesando las criptomonedas. “El bitcóin es ilegal para el sistema financiero, por fuera de este, puede tenerlos bajo su propio riesgo, y en la medida en que tenga esas fluctuaciones, no va a ser una moneda”, concluyó.