Este martes reinicia la chatarrización en todo el territorio

El programa nacional de chatarrización de vehículos de carga será reactivado a partir de este martes en todo el país.



El Gobierno anunció el desembolso de unos 150.000 millones de pesos, aprobados hace dos semanas por el Ministerio de Hacienda y con el cual se llega al sexto año de este programa, que comenzó en el 2013 y preveía invertir 1,1 billones de pesos.



Sin embargo, tanto el aval de recursos como su ejecución ha venido decreciendo en los últimos años, tal y como se observa en datos del Ministerio de Transporte. Allí, la cartera señala que hasta ahora se han aprobado 700.000 millones de pesos, que si bien no es una cifra baja, ya debería cubrir el total determinado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).



Frente a lo segundo, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar), los recursos para el 2017 fueron de 250.000 millones de pesos y, de este monto, se aprobaron 150.000 millones de pesos, con corte a septiembre del 2017, pero de ese total, se ejecutó apenas 51,1 por ciento.



REINICIO



Así las cosas, desde hoy, los interesados además de postular los vehículos por el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) para las diferentes modalidades, podrán adelantar las revisiones de los automotores por parte de la Dijín y la desintegración de los vehículos en las entidades debidamente habilitadas por Mintransporte para este fin.



“Estamos invitando a los transportadores interesados, a que postulen sus vehículos por el sistema Runt y se acerquen directamente al Ministerio, ya que no se requiere ningún tipo de intermediario para acceder al beneficio”, manifestó el viceministro de Transporte, Andrés Chaves, quien agregó que Mintransporte ha dispuesto un plan de choque, para evacuar todas las postulaciones que lleguen a través del registro único.



Es importante agregar que desde el año 2008 se ha desintegrado un total de 28.018 vehículos de carga por los diferentes procesos establecidos por la normatividad vigente, pero esto no ha sido suficiente para la sobreoferta que existe actualmente en el mercado, y que en buena parte estuvo jalonada por el llamado ‘cartel de la chatarrización.



Este último, hace unos años, registró la salida de vehículos de carga en el papel, pero estos siguieron rodando por el país.



CONDICIONES PARA APLICAR



- Estar activo en la prestación del servicio, condición que acreditarán el Soat y el Runt.

Estar libre de gravamen o afectación jurídica.



- Tener un peso bruto de más 10.500 kilogramos.



- Que a partir del 10 de enero de 2008 el vehículo no haya sido objeto de modificación en sus características.



- Contar con una antigüedad igual, o superior a veinte (20) años contados a partir de la fecha de la matrícula.