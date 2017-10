Huawei entra a era de la inteligencia artificial

Huawei presentó los nuevos móviles de su serie Mate, con dos modelos, el Mate 10 y el Mate 10 Pro, con los cuales marca su incursión en la era de la inteligencia artificial, adelanto que fue presentado ayer en Múnich (Alemania).



Con un procesador Kirin 970, el Mate 10 hace que todo pase en el celular, pues no requiere conexión a internet para que potencie su uso. Mate tiene su propio cerebro en el hardware y software, y lo usa en temas como manejo eficiente de energía –esto hace que sea más generoso– y en potenciar la memoria del equipo. Con su Unidad de Procesamiento Neural, promete revolucionar el concepto de telefonía inteligente.



“Estamos inaugurando la era de la inteligencia, una era en la cual la IA (inteligencia artificial) no será más un concepto virtual, sino algo que se entrelazará con nuestra vida diaria. La Inteligencia Artificial puede mejorar la experiencia del usuario, brindando servicios valiosos a la par de mejorar el desempeño del producto”, dijo Richard Yu, CEO de Huawei Consumer Business Group.



Con esto, y al ser la cámara una de las aplicaciones más usadas en los smartphones, lo más lógico es que la IA móvil se use para mejorarla.



Así, el Kirin 970 también inaugura la era de la fotografía inteligente, usando sus capacidades para el reconocimiento de distintos escenarios y objetos en tiempo real, de manera que el teléfono podrá hacer los ajustes pertinentes en su configuración de cámara para tomar fotos profesionales, logrando imágenes naturales y claras en su fuente original, sin requerir de ajustes en postproducción.



El Mate 10 es además el más rápido del mundo en cuanto a conectividad, gracias a su soporte de LTE y velocidades de descarga, pues es el primer smartphone de SIM dual con compatibilidad 4G en ambas ranuras, así como conexiones duales VoLTE.



El Mate 10 incluye una pantalla 16:9 de 5,9 pulgadas, con biseles ligeramente visibles y soporte de HDR10 para colores más vívidos. La del Mate 10 Pro es de 18:9 OLED, de 6 pulgadas, con una alta relación cuerpo-pantalla además de soporte para HDR10 para reproducción dinámica de video. Los dos contienen la nueva cámara dual Leica y están compuestos por un cuerpo de vidrio 3D.