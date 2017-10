Iberoamérica unida es mejor, dicen empresarios en Madrid

Un grupo de 470 empresarios se reunió en la capital española para analizar las realidades y retos de las empresas latinoamericanas, en el I Congreso Iberoamericano para Presidentes de Compañías y Familias Empresarias en Madrid, celebrado entre el 26 y 28 de septiembre y organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).



(Lea: ‘Colombia tiene potencial para ser un ‘hub’ de investigación clínica’)



Durante tres días trataron temas diferentes que se engloban en la importancia de la unidad iberoamericana, de la relación entre la empresa y la sociedad y de la necesidad de incorporar a los jóvenes en las actividades que repercutirán en el futuro.



También tuvo lugar una ceremonia especial para la entrega a Plácido Arango, fundador del grupo Vips, del Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano. Se trata de un reconocimiento honorífico que se convoca anualmente y que en esta ocasión el galardonado recibió de manos del rey Felipe VI.



Bajo la idea de que Iberoamérica unida es mejor, se concluyó que es necesaria una integración más estrecha entre América Latina y España. “Nuestros países van mejor cuando caminan juntos”, dijo Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana. “La inversión latinoamericana en España ha aumentado de forma exponencial en los últimos años”, señaló, mientras aseguró que la presencia inversora española en la región se mantiene con visión a largo plazo.



Fernando García Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, dijo que en este momento las circunstancias son favorables para reforzar el vínculo, “con un mayor diálogo Alianza del Pacífico-Mercosur y la emergencia de figuras europeas como Macron y Merkel”. Advirtió, además, que la “crisis venezolana no debe obstaculizar la cumbre UE-Celac”.



Iglesia también señaló la importancia de las relaciones dentro del continente: “América Latina debe aumentar la integración con el mundo y a la vez integrarse al interior para vincularse y afrontar la globalización, que es fundamental para la región”, dijo.



“La firma del acuerdo de Mercosur con la UE, contribuiría a que Latinoamérica se vinculara más con Europa y al interior de la propia región”, agregó. “Por primera vez en muchos años hay empatía entre los sistemas europeos y latinoamericanos y ahora la relación tiene que basarse en cadenas de valor entre ambos lados del Atlántico y no solo en exportaciones de materias primas”.



Josep Piqué, exministro y presidente del patronato de la Fundación Iberoamericana Empresarial, enfatizó en la misma idea de que “el papel de América Latina en la globalización va a depender de lo que la región se crea de sí misma”. Dijo que “mientras no avance la integración económica, comercial e institucional la región no tendrá una sola voz en el proceso de globalización”. Y se mostró “optimista en cuanto a la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur, sobre todo por los cambios que se han producido en Argentina y Brasil”.



William Shaw, fundador y presidente de VivaColombia y Viva Air Perú, señaló, por su parte, que cree “en las en las posibilidades de A. Latina, que reclama inversiones para estimular la economía y propiciar una mejor infraestructura”.



El ministro español de Economía, Luis de Guindos, puso el foco en el papel de España en Europa. “Hemos buscado acuerdos entre la UE y la mayoría de economías latinoamericanas para contribuir a la constitución de una gran zona de libre cambio que beneficie a millones de consumidores y a empresas europeas e iberoamericanas”, dijo.



Trinidad Jiménez, exministra y directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos en Telefónica, destacó lo mucho que ha avanzado América Latina desde los años 80.



EMPRESA Y SOCIEDAD



En la mesa de responsabilidad social ‘Del compromiso a la acción’, intervino la empresaria colombiana Catalina Escobar, presidenta de la fundación Juanfe. Aseguró que los gobiernos “deben ser facilitadores de la labor social, pero son las empresas las que tenemos que demostrarles que sabemos hacer nuestra labor”.



Sobre la infraestructura, los panelistas en el congreso coinciden en que es un buen momento para países como México, Colombia y Chile. Respecto al primero, Juan Alberto Leataud, director de infraestructura de Hispanoamérica de Blanckrock, dijo que el cuello de botella son las áreas de energía y de transportes.



Nuria Vilanova, presidenta de Ceapi resumió las conclusiones: “Hablamos de los desafíos que cambian nuestra productividad: energía e infraestructura, los retos de la globalización de las multilatinas, las familias empresarias, innovación y la necesidad de repensar la relación empresas y sociedad”.