El ICA canceló el registro a 254 plaguicidas por inseguros

Archivo Particular

Archivo Particular

Por no superar los estándares mínimos en prevención y mitigación de daños a la salud humana y al medioambiente, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) canceló el registro de venta a 254 productos plaguicidas de uso agrícola, que previamente estuvieron en las categorías toxicológicas I y II.



Lea: (Porcicultores crean empresa privada con miras a exportar).

La entidad aseguró que, de esta forma, se alcanzó el 98 por ciento del total de estos elementos que estaban en el mercado y que desde el año anterior no se habían comercializado.



Lea: (ICA abriría 12 mercados para bienes agropecuarios en 2018).



Los insumos retirados del mercado fueron objeto del proceso de reevaluación, de acuerdo a lo establecido por las normas de la entidad.



Vale la pena recordar que el ICA , la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y el Instituto Nacional Salud (INS) establecieron los plazos y requisitos para la revaluación en materia de registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola registrados antes de la entrada en vigencia de la norma andina Decisión CAN 436.



“Desde la entrada en vigencia de la Resolución 3497 de 2014, la entidad ha cancelado el registro a 254 denominaciones comerciales de plaguicidas químicos de uso agrícola categorizados especialmente en clasificación toxicológica I (extremadamente tóxico) entre los que se encuentran productos con ingredientes activos, como monocrotofos, malathion, metomyl, carbofuran, profenofos y metamidofos entre otros, cuya venta es prohibida”, dijo el ICA en un comunicado.



Esta autoridad les recomendó a los agricultores que tienen plaguicidas almacenados, que no vayan a ser utilizados, o con fecha de vencimiento caducada, que los entregue a las empresas titulares del registro, o a las firmas que operan los programas de posconsumo.



También, indicó que continúa con el proceso de revaluación en la totalidad de los plaguicidas con categorización toxicológica III, para que la producción agrícola aumente sus índices de seguridad e inocuidad.



Este proceso se realiza con base en los principios establecidos en el Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas de la FAO, y las directrices de los organismos internacionales competentes, lo cual permite elevar los niveles de calidad, seguridad y eficacia de estos productos.



ESTOS SON LOS INSUMOS



De acuerdo con el tipo de problema que solucionan, los plaguicidas agrícolas se clasifican en: insecticidas, para matar insectos; fungicidas, para controlar hongos; herbicidas, para el control de las malezas; acaricidas, formulados contra ácaros y nematicidas, contra nemátodos. También hay molusquicidas, para acabar con las babosas y los caracoles; rodenticidas, para acabar con roedores; desinfectantes de suelo, para controlar los hongos, las malezas, los insectos y los nemátodos; y atrayentes, para atraer las plagas a las trampas donde se les da muerte.