ICC plantea atraer inversión extranjera de alto impacto

Los representantes de los inversionistas extranjeros, agremiados en la Cámara Colombiana de Comercio Internacional ( ICC), cuyo Comité Nacional, Comisión de Políticas de Comercio y de Inversión, se reunió recientemente, propusieron diversificar la inversión extranjera. En su opinión, se requiere atraer IED de mejor calidad y reducir la carga impositiva.



Recomiendan crear una arquitectura institucional eficaz para hablar de IED, y dar el paso con “un esquema focalizado y osado”. “Como país debemos ser muy inteligentes para reactivar ese atractivo”, indicó Juan Manuel Díaz Guerrero, miembro de la Cámara de Comercio Internacional, ICC, y socio de la firma multinacional Cremades & Calvo Sotelo, cuyo presidente fue reconocido el pasado 8 de marzo como el jurista del año por la Asociación Mundial de Juristas.



Díaz manifestó que los retos actuales son: la reforma tributaria del presidente Donald Trump de los Estados Unidos, una carga impositiva elevada, inseguridad jurídica en el tema minero energético, tramitomanía y legislación.



Los incentivos que proponen deben ser tributarios, regulatorios, de financiamiento y Red Carpet. “En nuestra labor de apoyar multinacionales vemos que uno de los temas que podría mejorarse para hacer el país más atractivo es la carga impositiva porque va a ser muy fuerte en relación con los otros países”, agregó Díaz quien asesora compañías extranjeras que ingresan al mercado colombiano desde Europa en múltiples sectores economía.



Advierten que las recientes medidas del gobierno del presidente Trump “nos perjudican, ya que mediante deducciones de impuestos a la inversión, retornarán los recursos que tenían las empresas norteamericanas, en especial en el sector de ciencia y tecnología donde se convierte más atractivo invertir en EE. UU. que en ningún otro país”.



Recordó que en 2015 Colombia pertenecía al grupo de países con mayor inversión, pero esto cambió debido a la crisis minero-energética. “Los flujos de inversión extranjera directa mejoraron ostensiblemente en los últimos 25 años pero podrían estar en una “meseta”, pues se concentró en sectores primarios de baja sofisticación (minería, petróleo, energía, y sectores regulados) y no en los relacionados con inserción en Cadenas Globales de Valor, CGV”, dice la ICC.



Dichas cadenas aumentan el flujo comercial de bienes intermedios, más de la mitad de los importados por las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y casi tres cuartas partes de los de países en desarrollo de gran tamaño como China y Brasil.



Al respecto, el director del departamento legal fiduciario de Cremades y Calvo –Sotelo, Ómar Eduardo Suárez Gómez, experto estructurador de negocios fiduciarios, en asocio con la Fiduciaria Central, diseña patrimonios autónomos a fin de solucionar barreras de la inversión extranjera.



“Los negocios fiduciarios permiten un blindaje jurídico; hoy contamos con estructuraciones de Fideicomisos de Inversión Extranjera, en sectores minero – energético y agrícola, que además de permitir la formalización de estos sectores de la economía, con los grandes beneficios que esto atañe en materia económica y fiscal, constituye una herramienta de canalización adecuada de inversión extranjera”, manifestó Suárez Gómez. Una estrategia modelo a largo plazo es de la Cámara de Comercio de Bogotá, la alcaldía de Bogotá, Invest In Bogota, ProBogotá y la Andi, para especializar la ciudad en negocios inteligentes que conviertan a la ciudad en protagonista en Latinoamérica.



DIVERSIFICAR CANASTA



De la mano de Invest in Bogota y ProColombia, han realizado encuentros con empresarios españoles en Madrid sobre las condiciones económicas y jurídicas de inversión en Colombia, donde identificaron los tres aspectos que más afectan a los inversionistas: trámites, discreción administrativa e impuestos.



La ICC puso en marcha una mesa de trabajo de articulación público privada en la cual se presentará al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, su postura sobre la consultoría del Banco Mundial para modificar la política de Inversión extranjera directa en el país con la participación del ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y agencias de promoción regionales de inversión.



Alejandra Buitrago S.

Especial para Portafolio