Iglesias y entidades sin ánimo de lucro no declararán renta 

Una de las ‘ruedas sueltas’ que significó para el país en materia fiscal, las organizaciones sin ánimo de lucro, con la Reforma serán sometidas al control de las autoridades.



Sin embargo, expuso el Ministro de Hacienda manifestó que conservarán el régimen especial que las cobija.



Por lo anterior, este tipo se sociedades seguirán exentas del pago del impuesto de renta.



Sin embargo, Cárdenas sostuvo que para poder acceder a ese beneficio deberán cumplir con una serie de requisitos que están definidos en el proyecto.



Destacó como la más importante la de demostrar que se está ejerciendo una función meritoria, sin embargo, ya no podrán calificarse a sí mismas como tales, sino que sólo la daría la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), entidad que sacará de la lista a las que no cumplan con requisitos específicos.



Aclaró que con el proyecto no se podrán repartir excedentes entre los socios de dichas sociedades, y la Dian está en la capacidad de revocar dichos beneficios si encuentra que incumple con las condiciones.



Por lo anterior, comenzaría a ponérsele solución a temas como la evasión fiscal, calculada en no menos de 65 billones de pesos por año.



Para el caso de las entidades sin ánimo de lucro, estas se han convertido en la caja menor de muchas empresas, desfrazando así la forma más ‘elegante’ de evadir.



Por ejemplo, una empresa le gira dinero a una fundación por concepto de donación, la que registra en sus libros como tal.



La receptora, que está sujeta al régimen de entidades sin ánimo de lucro y que está exenta de impuestos, en realidad es un bolsillo oculto de la compañía que giró inicialmente el dinero.



Así, se tipifica la evasión ‘en doblete’: Las entidades sin ánimo de lucro



La descrita es una práctica común en Colombia.



(Lea aquí el texto completo de la reforma tributaria).