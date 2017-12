‘Importaciones afectan industria local de papa’

Desde hace un año Fedepapa ha venido recopilando las pruebas de un posible dumping por parte de cinco compañías de Holanda, Alemania y Bélgica, relacionado con la importación de papas precocidas congeladas, o comúnmente llamadas papas a la francesa.



“Lo hicimos basado en medidas antidumping, que han adoptado Brasil y Sudáfrica, porque son los mismos países adonde también exportan estas empresas que están en el mercado colombiano. Veíamos con extrañeza que con un incremento en el dólar, en lugar de disminuir las importaciones, aumentaban progresivamente año tras año”, manifeestó Germán Palacio, gerente general de Fedepapa, quien complementó que en el 2010 se importaban cerca de 10.000 toneladas y en 2016, fueron cerca de 42.000 toneladas.



El 4 de marzo de este año Fedepapa interpuso la denuncia ante el Ministerio de Comercio; el 2 agosto fue aceptada y el 2 de noviembre pasado se abrió una investigación. Asimismo, el pasado 30 de noviembre se dio una audiencia para escuchar a ambas partes.



El pedido por parte de Fedepapa es antes de que termine este año se dicten medidas cautelares contra las cinco empresas. “Aspiramos a que esa diferencia de precios se les cobre a los importadoras, para que la producción nacional pueda competir en igualdad de condiciones con los importadores”, explicó Palacio.



Desde Fedepapa calculan que 50.000 toneladas importadas, equivale a afectar unas 266.000 de la produccion nacional, es decir cerca de 12% de la industria nacional. Igualmente, según el gremio la diferencia de precios sería de 15% hasta 30%, comparado con la oferta de la producción nacional.



Palacio puntualizó que los nuevos minimercados de bajo costo son los mayores vendedores de este tipo de producto.



Un análisis realizado por la Federación argumenta que en el período 2014 – 2016 las importaciones han crecido en un volumen del 56%, en contraste las provenientes de Bélgica lo hicieron en 229%, mientras que Alemania presentó un 37% y Países bajos (Holanda) 17%.



LA DEFENSA



Nicolás Lozada, socio de Rincón Cuéllar & Asociados y apoderado de las compañías belgas Agristo NV y Clarebout Potatoes NV, señalas de un posible dumping, aseveró que “el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no impuso derechos de antidumping provisional en su determinación preliminar. Hasta esta etapa de la investigación, los peticionarios no han logrado demostrar que el incremento de importaciones se encuentre causando daño a los productores locales.



De hecho, y de acuerdo con la resolución del ministerio, las ventas de papas de productores locales se han incrementado”.



Lozada señaló que “ciertos exportadores extranjeros, entre ellos Agristo NV y Clarebout Potatoes NV (de Bélgica), han demostrado que no existe dumping. Por el contrario, han demostrado que venden a precios superiores a los de su mercado local y que en Colombia son competitivos con un claro beneficio para el consumidor final.



En la determinación preliminar, el Mincomercio generaliza los argumentos y la evidencia provista por cada uno de los exportadores. En particular, no ha tenido en cuenta la evidencia específica dada por cada empresa cooperante”.



A la espera de una decisión final sobre este caso, el apoderado de las compañías belgas contó que “en la determinación preliminar, no está clara la metodología para el cálculo del margen de dumping.



Parece que el Mincomercio no se basó en los precios de venta individuales del producto en su país de origen, sino que utilizó un solo valor, que no está basado en el precio de venta real de cada compañía. Esto va en contra de las normas nacionales e internacionales sobre los procedimientos de antidumping”.