La competencia por el mercado comenzó a jugar a favor de los consumidores quienes, en algunos casos, no tendrán que asumir de un solo golpe el incremento del IVA del 16 % al 19 %.



Esto significa que no todas las alzas que se están registrando en productos y servicios son generadas por el ajuste del impuesto a las ventas, incluido en la reforma tributaria.



Portafolio consultó varios sectores para conocer su estrategia sobre la aplicación de la nueva tarifa del gravamen a las ventas, y encontró que hay casos en los que empresarios y prestadores de servicios no han subido los precios, por ahora, con el fin de mantener la fidelidad de sus clientes y/o ampliar su masa de compradores, al menos en el comienzo del año. Incluso, algunas compañías están divulgando mensajes publicitarios en los que les dicen a los consumidores que no variarán sus precios a pesar del aumento del IVA.



Este fenómeno reducirá en parte la presión de la reforma tributaria sobre el poder adquisitivo de los colombianos, y permite pensar en que el arranque del año no sea tan catastrófico en materia de inflación.



Este diario hizo un recorrido por supermercados y detectó que muchos de los productos procesados ya fueron remarcados con precios más altos, pero la causa de estos incrementos no obedece exclusivamente al ajuste del IVA, sino a otros factores como la inflación del 2016 y el incremento del salario mínimo del 2017. Es más, estas alzas se registran en enero de todos los años.



Pese a que gran parte de los comercios visitados ya han remarcado un porcentaje de sus productos, otros aún mantienen los precios del año pasado.



Por ejemplo, la mayoría de los enlatados y embutidos tienen un valor superior al de diciembre pasado, pero no sucede al mismo con los productos de aseo personal, aun cuando algunos sí variaron.



Esto deja entrever que, al hacer compras, los colombianos están recibiendo cargas impositivas en sus facturas dependiendo de los productos que adquieran, es decir, pueden pagar por algunos IVA del 16 % y por otros del 19 % o del 5 %, según el caso.

De acuerdo con Fenalco Bogotá, los alimentos y vestuario siguen entregando costos con distintos gravámenes, pero otros sectores como repuestos de vehículo y llantas ya se están cobrando con los tres puntos adicionales del IVA, “pues la mayoría de establecimientos agotaron los artículos en la temporada de diciembre”.



Otros establecimientos de comercio minoritario consultados por este diario afirmaron que las variaciones de precios responderán no solo a la nueva legislación, sino a la demanda. Incluso, agregan, ya están optando por rebajar el precio base de algunos productos para que estos se mantengan relativamente estables en sus costos finales.



Es más, buena parte del comercio presenta ofertas por estos días, sobre todo en artículos menos perecederos como vestuario, calzado y alimentos de mayor duración.



Adicionalmente, distintas empresas se han sumado a esta dinámica de rebajar sus costos, entre las que se destacan Volkswagen y VivaColombia. La primera ya anunció que durante enero no cobrarán el 3 % del incremento del IVA, mientras que la aerolínea ofrecerá descuentos de entre 19 % y 36 % hasta el próximo 24 de enero. Otros dicen que las alzas se harán solo cuando suban los precios de sus materias primas.



Opiniones divididas



Andrés Pardo, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, asegura que “del total de aumento del recaudo tributario previsto para este año, la mayor parte la pagarán las personas de ingresos altos”.



Pardo se refiere a un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) de hace unos años, que indica que cerca del 50 % del IVA lo paga el 2 0% más rico y algo menos del 6 % lo asume el 20 % de menores ingresos. “Una distribución similar ocurrirá con los 3 puntos de más IVA. Sin embargo, como porcentaje del ingreso familiar, seguramente los de menores ingresos tendrán que pagar más”.



Para el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, el nuevo costo lo asume de manera directa el consumidor, especialmente la clase media. Agrega que el problema de la reforma tributaria no es solamente el IVA sino “el aumento del precio de la gasolina que afecta a todos los consumidores”.