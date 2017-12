433 colombianos citados en los 'Panama papers' ya normalizaron su situación tributaria

El ministro de hacienda y crédito público, Mauricio Cárdenas, reveló que de las 1.191 personas naturales identificadas en los denominados 'Panama papers', solo 628 presentaron declaración del impuesto de riqueza, y de ellos, 433 se normalizaron, reportando sus activos omitidos y pasivos inexistentes en Colombia y el exterior por más de 702.600 millones de pesos.



Estas personas pagaron por concepto del Impuesto de Normalización Tributaria más de 85.400 millones de pesos.



Durante 2015, 2016 y lo que va de 2017 más de 15.700 contribuyentes normalizaron activos omitidos y pasivos inexistentes por 20,9 billones. Como parte del proceso de normalización, dichos contribuyentes pagaron un Impuesto de Normalización que totalizó 2,5 billones de pesos.



SE VENCE EL PLAZO



Cárdenas hizo el último llamado a los ciudadanos que tienen activos sin declarar ante las autoridades tributarias, o que declararon deudas inexistentes para que se acojan a los beneficios del Impuesto de Normalización Tributaria. El 31 de diciembre vence el plazo del beneficio, que permite pagar solo el 13% del valor omitido, más la sanción por corrección en la declaración de riqueza e intereses de mora desde la fecha en que debió presentarla.



“Sabemos que al contribuyente le conviene ponerse al día y quienes no han tomado la decisión, la deben tomar para evitarse esas multas del 200% que se vendrían a partir del primero de enero”, indicó el ministro.



El contribuyente que no normalice se expone a sanciones administrativas y penales.



“Es el momento para aprovechar, después no va a haber ninguna oportunidad para que el contribuyente rectifique o declare lo que omitió, porque la facultad que nos dio la Corte Constitucional también se agota. Esto no se va a repetir”, enfatizó Cárdenas.