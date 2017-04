Brasil eximirá carros de Colombia de pago impuesto de 30%

Brasil no aplicará el recargo de 30 por ciento del Impuesto a Productos Industrializados (IPI) a vehículos y autopartes de Colombia, dentro de una negociación bilateral para un acuerdo automotor, dijo el viernes una fuente del Gobierno brasileño.



El acuerdo se está negociando en las discusiones del Mercosur con las naciones de la costa del Pacífico.



La fuente afirmó que aún se discuten los detalles finales con Colombia, un mercado cada vez más importante para las exportaciones de vehículos producidos en Brasil.



(Lea: Ensambladoras locales ‘frenan’ sus importados).



Los autos que ingresan a Brasil desde países que no pertenecen al Mercosur pagan el IPI y otro recargo de 35 por ciento para ser vendidos en Brasil.



“Hemos acordado dar a la industria automotriz de Colombia el mismo trato preferente dado a la industria argentina. Sus automóviles no pagarán el impuesto IPI de 30 por ciento”, comentó la fuente, que añadió que el pacto impulsará las exportaciones brasileñas a Colombia con un trato recíproco que aún se está negociando.



Una sección del borrador de un acuerdo Mercosur- Colombia preparado para ser firmado el viernes sostiene que el Gobierno brasileño ofrecerá a Colombia el mismo trato que otorga a países con los que tiene acuerdos automotores preferenciales, como Argentina y México. El pacto con Colombia empezaría a regir el 1 de enero de 2018.



Reuters