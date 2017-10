Colombianos, con mayor temor a la carga tributaria

De acuerdo con los resultados del ‘Investor Pulse’ elaborado por BlackRock, los impuestos son la preocupación que más se incrementó entre el 2015 y 2017 entre los colombianos. La medición muestra que el 53% de los consultados la tiene. Dicho porcentaje aumentó en 25% frente a los resultados de la medición anterior.



No obstante, lo que más inquieta a los ciudadanos es el alto costo de vida del país, y a este le sigue el estado actual de la economía nacional. Así mismo, la inflación, que durante los últimos 12 meses se ha vuelto a ubicar dentro del rango del Banco de la República, es motivo de preocupación para un 47% de los consultados, es decir, 15 puntos porcentuales más que en los resultados del año anterior.



De otro lado, la preparación de los colombianos para la jubilación resulta insuficiente. Pese a que un 79% ve su futuro financiero con optimismo, hubo un ligero descenso frente a 2015, cuando era del 84%. Aun así, siguen siendo los más optimistas de la región con una media del 68%. De igual forma, el 76% de ellos están ahorrando para su jubilación, lo cual supone un incremento del 3% frente a 2015.



La encuesta, practicada en 18 países, muestra que en Colombia, tener un negocio propio, así como ahorrar, ya sea para fines generales o para invertir para la jubilación, son los aspectos de mayor relevancia para los ciudadanos con un incremento entre el 5% y el 11%, respectivamente.



El carácter emprendedor de los colombianos, principalmente de los Millenials y la generación GenX, ha permitido que el negocio propio ocupe un puesto destacado dentro del ranking en comparación con otros países de la región.



Para el caso colombiano, esto representa una prioridad en el 52% de los encuestados, mientras que en países como Brasil y Chile es prioritario tan solo para el 24% y 33%, respectivamente.



Tres cuartos de los ciudadanos nacionales (76%) están ahorrando para la jubilación, lo cual supone un aumento del 3% frente a 2015, de los cuales un 66% confían en que tendrán los ingresos necesarios para vivir una jubilación cómoda. Quienes más ahorran son los hombres (81%), mientras que las mujeres (72%), son las que menor confianza tienen.



De igual manera, el 69% de los encuestados están contribuyendo más de lo obligatorio, sobre todo a planes personales o privados, además de su plan laboral. La insuficiencia del estatal junto con el deseo de vivir un retiro más cómodo son los principales motivos que empujan a los colombianos a ahorrar más para la jubilación. Las fuentes de ingresos para esta provienen del ahorro en efectivo, con un 45% y de las pensiones obligatorias con un 43%.



La razón principal por la que los colombianos incrementarían su contribución sería una subida salarial (37%), seguida de una mayor certidumbre sobre la rentabilidad de la inversión (26%) y el asesoramiento financiero para saber cuánto requiere ahorrar y cómo hacerlo (22%). Por otra parte, quienes no se han decidido por hacer aportes voluntarios a pensiones argumentan que no lo han hecho por tener otras prioridades financieras (31%), por no tener suficiente dinero para los aportes (19%) o porque viven en el día a día (19%).



Llama la atención, sin embargo, que hay un 11% que manifiesta no disponer de suficientes conocimientos e información, lo cual indica que es necesario educar este segmento. Finalmente, aunque menos de la mitad de los colombianos estarían dispuestos a asumir al menos un riesgo superior a la media, si comparamos con el resto de la región vemos que están más dispuestos a asumir un riesgo significativo con la expectativa de obtener rentabilidades futuras más altas (25% frente a un 19% de la región).