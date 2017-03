Seis estudiantes de la facultad de Contaduría Pública de la Universidad La Gran Colombia prestarán asistencia y asesoría fiscal a emprendedores y pequeños comerciantes, que no tienen la posibilidad económica de contratar asesoría tributaria, tras una alianza firmada por este centro educativo con la Dian.



Este proyecto, llamado Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (Naf), está disponible en horarios nocturnos, de lunes a viernes, entre las 6:00 p.m. a 9:00 p.m. en la calle 17 No. 5-86.



De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, estas asesorías no tienen ningún costo y su propósito es aprovechar la infraestructura existente de los consultorios jurídicos de las universidades del país y facilitar el acceso a los servicios de la Dian a más colombianos.



“La Universidad La Gran Colombia brindará el acompañamiento a las comunidades que apoya el Consultorio Contable de la Facultad de Contaduría Pública en las instalaciones del Bloque “M” de la universidad que, a su vez, recibe los servicios de una Formación Básica Empresarial y de Emprendimiento por parte de los estudiantes de Contaduría Pública”, señaló la Dian a través de un comunicado.



La población objetivo de los estudiantes de la Universidad La Gran Colombia son las comunidades de las diferentes localidades de Bogotá y los municipios circunvecinos, que organizados en Ong´s, requieren conocer y acceder a los servicios de la Dian para llegar a ser contribuyentes conscientes y responsables de su deber con el Estado.



Entre los servicios que ofrecerán los estudiantes están:



• Orientación sobre el uso de los servicios en línea portal Dian



• Acompañamiento y orientación en trámites de inscripción, actualización y cancelación del RUT.



• Orientación sobre actividades económicas y responsabilidades.



• Acompañamiento y orientación en diligenciamiento de declaraciones de renta de personas naturales.



• Orientación tributaria para sucesiones ilíquidas.



• Orientación básica sobre el trámite de devoluciones y Contacto: Asistencia al Cliente 546 2200 – 6059830 / Líneas Nacional de información con costo 019005550993 y 019001115462 46 compensaciones.



• Orientación básica sobre el trámite de facturación.



• Información general básica sobre trámites y servicios tributarios aduaneros y cambiarios.



• Orientación sobre responsabilidades de impuestos al consumo. Dieron apertura a este evento como parte del desarrollo de su estrategia en materia de educación fiscal y Cultura de la Contribución: la Subdirectora de Asistencia al Cliente de la DIAN, Adriana Solano, los directivos de la UGC, egresados, directivos de la SDH, el Contador General de la Nación, Pedro Luís Bohórquez Ramírez, el Representante de la Junta Central de Contadores, Invitados de las universidades Uniminuto y Autónoma e invitados internacionales.



Para mayor información diríjase a consultorio.contable@ugc.edu.co teléfonos: 33341741 – 3276999 Ext: 181.