Cómo pagar por cuotas el predial y todo lo que debe saber sobre este impuesto

Archivo particular

Bajo la puerta de la casa, en los buzones de correo, en las porterías de los conjuntos residenciales y hasta por Internet ya están empezando a llegar las facturas para el pago del impuesto predial, que este año subió entre un 10% y un 20%, en comparación con el 2017.



Sin embargo, tenga en cuenta que si paga antes del 6 de abril, recibirá el 10% de descuento, según lo establece el cronograma tributario, fijado por la Secretaria de Hacienda del Distrito.



(Lea: Alístese para pagar los impuestos locales en Bogotá).

Luego de esa fecha, tendrá plazo para pagar -ya sin este beneficio- hasta el 15 junio, día desde el cuál se empezarán a cobrar intereses.



No obstante, si prefiere, también podrá realizar el pago en cuatro cuotas definidas así: primera cuota 11 de mayo; segunda cuota 13 de julio; tercera cuota 14 de septiembre; cuarta cuota 9 de noviembre.



Este beneficio solo aplica para las personas naturales propietarias de predios residenciales.



Para acceder a él debe presentar la declaración de su impuesto antes del 28 de marzo, a través de la Oficina Virtual del portal www.haciendabogota.gov.co o en la sección de pagos y servicios.



Si se registró en 2017 debe actualizar la información con el mismo usuario y clave. Si la olvidó utilice la opción de recuperar contraseña. Tenga en cuenta que al acceder al pago por cuotas no tendrá la opción del descuento del 10 %, ni del 1% adicional.



Son 2,5 millones de predios los que deben pagar este impuesto este año.



Tenga en cuenta que puede pagar su factura a través de la página web de la Secretaria de Hacienda, autenticándose y respondiendo unas preguntas de seguridad, con las cuales obtendrá su clave de ingreso.



Desde la Oficina Virtual puede liquidar el impuesto predial, actualizar la información, conocer el estado de las obligaciones con la ciudad y pagar por PSE (Pagos Electrónicos) a través de los bancos autorizados, con todas las garantías de seguridad y confidencialidad de la información.



Sin embargo, también puede hacerlo en corresponsales bancarios, bancos autorizados y en puntos como Baloto, grupo Exito y Movilred.



Son más de 14.000 puntos habilitados este año para pagar el impuesto predial en Bogotá.



El objetivo del Distrito es recaudar más de $3 billones con este impuesto.



UN DESCUENTO MÁS



También podrá obtener un descuento adicional del 1%. Para acceder a él debe ingresar al portal www.haciendabogota.gov.co, registrarse, actualizar los datos y autorizar la notificación electrónica a través de la Oficina Virtual.



Este descuento aplica para todo tipo de predios residenciales y no residenciales.



Una vez realizado el proceso, descarga la factura que tendrá liquidado el descuento adicional y pague en cualquiera de los canales habilitados.



Si realiza el registro antes del 6 de abril, podrá obtener además el descuento del 10% por pronto pago. Es decir, tendría un descuento del 11% en total.



El último plazo para registrarse y obtener el 1% es el 15 de junio de 2018. Este descuento del 1% solo aplica para contribuyentes que realicen el pago del impuesto en una sola cuota.