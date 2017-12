‘Impuesto a las bolsas generó una caída de 30% en ventas’

Los efectos de la entrada en vigencia, en julio, del impuesto de $20 sobre las bolsas plásticas ya se hace sentir en la facturación de la industria que las produce.



En diálogo con Portafolio, Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, aseguró que el gravamen ha causado una caída promedio de 30% en las firmas que las fabrican.



Según estimaciones de este gremio, en lo corrido del año se han dejado de vender entre 3.000 millones y 5.000 millones unidades, y el impuesto –desde su entrada en vigencia– ha recaudado un aproximado de $150.000 millones.

¿Cómo ha incidido el impuesto a las bolsas plásticas en la facturación de las empresas que las fabrican?



El impuesto al consumo de bolsas plásticas, que entró en vigencia en julio, ha generado una afectación sobre esta industria.



Yo separaría tres tipos de empresas impactadas: las que solo se dedican a la fabricación de bolsas plásticas, que son formales y que les venden a los formales, las cuales han bajado sus ventas entre 50% y 70% este año frente al anterior; segundo, las firmas informales que le venden a informales, que han tenido problemas, pero en menor medida porque no se recauda el impuesto, ahí tenemos casos de 20% a 30% de disminución en su facturación.



Y luego están las compañías que tienen un portafolio de productos más diversificado, que no solo dependen de las bolsas plásticas, que vendrían con bajas de 20% a 30%.

En promedio, diría que se ha visto afectado un poco más de un 30%. En cuanto a número de unidades de bolsas plásticas, pienso que se han dejado de vender aproximadamente entre 3.000 millones a 5.000 millones. Estimo que la recaudación con el impuesto puede estar en $150.000 millones.



¿Qué medidas tienen pensadas para remediar esta caída en las ventas?



Siempre hemos promovidos un uso racional de estos productos; como el hecho de no utilizar tres pitillos para un vaso o tres bolsas para un par de medias. Se deben reutilizar porque el plástico es un producto que demora en degradarse.



Le estamos apostando a incluir modelos de economía circular, que es a la larga donde pensamos que está la respuesta a los problemas medioambientales. Además, estamos pendientes de que el Gobierno reglamente cuáles son las bolsas que no pagarían el impuesto, que podrían ser las reutilizables y las biodegradables.



Este proyecto ya salió a consulta pública y estamos pendientes que sea expedido formalmente. De acuerdo con la normatividad europea, las reutilizables son las que se pueden reutilizar 15 veces o más. Por otro lado, se deben establecer ciertos descuentos a la tarifa de las bolsas para cierto tipo, pero en la nueva reglamentación habría rebajas de 25% hasta 100%. Recordemos que el consumo per cápita en Colombia es de 28 kilogramos al año.



¿Qué campañas medioambientales están desarrollando?



Hay una que se llama ‘Dale vida al plástico’, que tiene como fin generar mayor conciencia en las personas en la importancia de separar los residuos en el hogar, con varios componentes de pedagogía en colegios, eventos masivos como conciertos y ferias, entre otros. Esta semana estuvimos con la Alcaldía de Cali y la CAF viendo cómo mejorar las condiciones de habitabilidad de poblaciones vulnerables, a través de adecuaciones en los hogares, segundos pisos, cuartos adicionales, etc., con productos de plástico reciclado, como ladrillos de plástico reciclado, con todas las condiciones de resistencia y demás.

Esto también se hará para productos como botellas, escobas, materas y parques infantiles, entre otros.



¿Qué proyectos o planes tienen previstos para el año entrante?



Para enfrentar la situación que vive la industria se debe diversificar mediante la innovación, explorar mercados internacionales y generar mayor conciencia en la población con la separación de residuos.



Ahí vuelvo al ejemplo de las bolsas, con un proyecto de resolución de bolsas en punto de pago que van a ser verdes azules y grises, ya que vemos que muchas familias las reutilizan como bolsa de basura o de residuos. Estos colores se dan para que la separación sea más fácil.



Es una oportunidad interesante para las empresas que fabrican las bolsas, para que estas no sean estigmatizadas como un producto nocivo, que se bota, que sale volando y llega a los mares, sino que sea visto como un instrumento para separar los residuos. Vale aclarar que cuando me refiero a los temas de exportación hablo de todos los productos de la industria y no solo a las bolsas plásticas.



Hoy en día, los plásticos nacionales llegan a distintos países la región, Europa y Estados Unidos. Incluso, las firmas que han tenido buenos resultados este año son aquellas que han conquistado mercados internacionales.



¿Cuáles son las propuestas que han realizado para los precandidatos presidenciales?



Nos preocupan las condiciones de competitividad de las empresas del sector, por lo que elaboramos unas 50 propuestas enfocadas a ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente; la búsqueda de oportunidades; régimen tributario; mercado laboral; comercio exterior y costos de energía, entre otros temas que son de vital importancia.



Andrés Felipe Quintero Vega

En Twitter: @QuinterovAndres