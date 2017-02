El Congreso de la República apenas aprobó la reforma tributaria, pero hay quienes opinan que algunas de las medidas allí adoptadas ocasionarán contratiempos a las empresas al momento de realizar sus próximas declaraciones de renta.



(Lea: Así quedaron definidos los plazos para el pago de impuestos en 2017).



Se trata del Consejo Técnico de Contadores Públicos, órgano desde el cual nace la regulación relacionada con los temas contables y financieros.



Para Daniel Sarmiento Pavas, consejero de dicha entidad, hay temas dentro de la reforma que podrían generar contradicciones debido a que no todas las compañías manejan los mismos modelos de contabilidad. “La reforma tributaria no afecta en nada el marco contable, sino el marco técnico del grupo. El asunto es complejo porque estas firmas son más grandes y complejas que las de los grupos 2 y 3, las cuales tienen características de ser microempresas o mypimes, mientras que las del grupo 1 son del sector financiero o participan del mercado accionario”, explicó Sarmiento Pavas.



Sostuvo que no es una crítica como tal a la reforma, pero sí que los cambios en las bases no debieron generar efectos fiscales.



“No se descalifica la reforma pero, por un lado se entiende que lo contable no debería tener consecuencias fiscales. El hecho de cambiar las bases no debería tener efecto en la tributación, porque esta obedece a otros parámetros, pero al hacer la reforma incluyendo temas contables, esos efectos son inevitables”, añadió.



Sostuvo que las observaciones que tiene su gremio sobre el modelo establecido se las comunicaron al Ministerio de Hacienda antes de la aprobación de la reforma; sin embargo, solo algunas de las consideraciones fueron contempladas al momento de redactar el documento presentado al Legislativo.



“Mencionamos que la definición de los elementos del tributo, por ejemplo lo que es el devengo para efectos fiscales, la definición de patrimonio bruto y liquido, deducción del costo y renta gravable, todo eso debería estar definido en el estatuto tributario”, anotó Sarmiento.



Aseveró además que los problemas con la reforma no son evidentes ahora, ya que las empresas no están declarando en este momento, pero advirtió que “hay contradicciones que pueden generar líos en la aplicación. Eso se verá cuando comiencen a presentarse las declaraciones”.



ESPERAN ACLARACIONES



Añadió que “hay otros que sí tienen definición directa, como deducción o ingreso gravable, pero la norma dice que para tributación se toma como referencia el marco técnico, así que hay una mezcla de conceptos que generan confusión de tipo práctico”.



El Gobierno publicó para comentarios un decreto de yerros con el fin de aclarar temas de la reforma. El CTCP no comentó nada al respecto debido a que este corrige temas de aplicación, pero no de modelo.



“Más adelante la Dian dará conceptos, o se expedirán decretos, que aclaren las normas que vayan presentando inconvenientes para su aplicación. Se sabrá cuáles son al momento de las declaraciones”, concluyó el vocero del Consejo Técnico de Contadores Públicos.