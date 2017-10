15.000 contribuyentes han declarado activos en el exterior por $20,8 billones

Archivo particular

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) consolidó con Estados Unidos y otros 35 países el intercambio de información tributaria, con lo que la entidad adquiere los insumos necesarios para hacer control y vigilancia a los contribuyentes que, con el fin de evadir impuestos, mantienen activos sin reportar en el exterior.



De acuerdo con la Dian, a la fecha 15.000 contribuyentes han reportado ante la entidad activos financieros que tienen fuera del país, por un valor cercano a los 20,8 billones de pesos, acogiéndose a los beneficios del Impuesto Complementario de Normalización Tributaria, que da la oportunidad de declarar estos activos con rebajas en las sanciones por mora.

El intercambio se hizo con 36 jurisdicciones que se mostraron de acuerdo, junto con Colombia, en lo dispuesto en el marco del Estándar Común de Reporte (CRS, por sus siglas en inglés), que hace parte del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales.



Además de Estados Unidos, participaron del intercambio de información fiscal con Colombia países como Alemania, Argentina, Bélgica, Bermudas, Chipre, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guernsey, Hungría, India, Irlanda, Isla de Man, Islas Caimán, Italia, Jersey, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, San Marino, Sudáfrica y Suecia.



Con la información que ahora cuenta, la Dian podrá ubicar cuales residentes fiscales colombianos tienen activos financieros en dichas jurisdicciones, y que no estén dentro de las declaraciones tributarias de los contribuyentes. De esta forma buscará posibles casos de evasión o elusión fiscal.



En el 2018 la DIAN la información de activos financieros en el exterior abarcará 62 países.



La Dian reitera el llamado a los contribuyentes que aún no han normalizado el reporte de sus activos financieros en el exterior a que lo hagan antes del 31 de diciembre próximo, y con una tarifa del 13% sobre el valor patrimonial de los activos omitidos o de los pasivos inexistentes más la sanción de extemporaneidad, sumando a estos valores los intereses de mora causados al momento de liquidar y pagar el gravamen. Si no se acogen a este beneficio, se exponen a que en el 2018 las sanciones sean mayores e incluso tengan consecuencias penales.