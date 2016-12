Un mayor número de contribuyentes reportó la Dian en el informe de recaudo, que este año alcanzó los $8.4 billones.



Según esa entidad, la cifra proviene de $1.5 billones de la declaración de renta que hicieron 2,3 millones de declarantes, 200 mil más que el año pasado, y de los $6,9 billones que se recaudaron por retención en la fuente.



¿QUÉ HACER SI NO DECLARÓ A TIEMPO?



Según los últimos de la cédula, los colombianos tuvieron que declarar renta desde el pasado 9 de agosto. Así los dígitos 01 y 02 (para este 19 de octubre) fueron los grupos de personas a quienes finalmente se les venció el plazo para entregar su declaración impositiva, junto con su Registro Único Tributario (RUT).



Los que se ‘colgaron’ con esta obligación deben saber que están expuestos a las sanciones decretadas por el Estatuto Tributario en sus artículos 641, 642 y 643 (Conozca detalles de la declaración de renta de este 2016).



Existen tres escenarios disciplinarios posibles para esta situación. El primero es que sí se presenta la declaración de renta, pero después de la fecha máxima que debía hacerlo; en ese caso, la persona deberá pagar 5 por ciento del total, por cada mes o fracción de mes de retraso.



El segundo tiene que ver con que la Dian da un ‘ultimatum’, indicando a los obligados a declarar que lo hagan y dándoles un plazo máximo de un mes, a partir del momento de que se envía esta notificación. En este caso, de no cumplirlo tampoco, las personas deberán cancelar una sanción del 10 por ciento del total del impuesto, por cada mes o fracción de mes de retraso.



Ahora, si culminan todos estos términos y aun así no se ha presentado y pagado (en el caso que deba hacerlo), la sanción punitiva será del 20 por ciento del valor de las consignaciones bancarias o de los ingresos brutos declarados en este documento tributario.