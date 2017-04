Gobierno busca bloquear 350 páginas de apuestas ilegales

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo este jueves desde Cartagena que el Gobierno está realizando los trámites para bloquear 350 páginas de internet en las que se realizan apuestas ilegales en el país.



De acuerdo con el titular de la cafetera financiera, se le pedirá a la Dijín que expida la orden necesaria para llevar acabo el bloqueo de estos sitios de internet.



Cárdenas destacó que entre las páginas web que serán bloqueadas en el país esta Bet365 y que solo se levantará el bloqueo cuando estas empresas paguen los derechos de explotación correspondientes.



"El Gobierno no sabe a quién pertenecen estas páginas web y no está recibiendo el pago correspondiente al ejercicio de esta actividad", explicó Cárdenas.



El Ministro añadió que el país recibe unos $1,5 billones de los juegos de azar y que dicho monto es muy bajo y se debe trabajar en mejorarlo porque esos son los recursos con los que se atiende la salud de los colombianos.



Indicó que en promedio un colombiano gasta 70 dólares anuales en juegos de azar, monto que es duplicado en países como Perú y que es de hasta 5 veces en Europa.



También aclaró que los tratados de doble tributación no eximen a las compañías dueñas de estos sitios web del pago exigido por el Gobierno.



"Los tratados de doble tributación no eliminan la responsabilidad de realizar estos pagos debido a que esto no es un impuesto sino un pago de derechos de explotación y cada país está en libertad de hacerlo. En Colombia esto es equivalente al 15%", explicó Cárdenas.