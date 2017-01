El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público certificó que para el primer semestre del 2017 las cervezas nacionales pagarán en promedio un impuesto de $339,10 por cada unidad de 300 centímetros cúbicos de acuerdo con lo establecido en la Ley 1393 de 2010. Esta certificación sirve como base para la aplicación de la Ley 223 de 1995 mediante la cual se establece que ninguna cerveza extranjera podrá pagar un impuesto menor al que las que se les aplica a las nacionales.



El impuesto para cada cerveza se define a partir del valor del líquido en fábrica más el 48% de su valor. Hay que aclarar que estas bebidas están sujetas al pago de la tarifa general del IVA, la cual es del 19% a partir del primero de enero de 2017.



El aumento del gravamen para este tipo de bebidas es del 6,65% si se le compara con los $317,95 que tributaron durante el 2016.



La cerveza a pesar de ser un fermentado, al igual que el vino, no fue incluida en la Ley de Licores que se aprobó finalizando el año pasado, ni tampoco en la reforma tributaria recién tramitada. Los impuestos de esta bebida son definidos semestralmente.



Hace apenas unos meses el Grupo Éxito organizó una feria especializada de esta bebida alcohólica, en esta se dijo que el consumo per cápita de cerveza en Colombia está estimado entre los 45 y 46 litros al año.



Cabe señalar que al momento de la aprobación de la ley de licores se intentó, por parte de los congresistas, definir un gravamen especial para las cervezas, sin embargo, esta proposición finalmente fue eliminada del articulado. En ese entonces se propuso que se evaluara la posibilidad de incluir la bebida en el proyecto de reforma tributaria, lo cual no sucedió.



Hay que señalar también que de acuerdo con la ley 223 de 1995, en su artículo 189, bajo ninguna circunstancia se podrá definir un impuesto para las bebidas nacionales que sea superior al que deben pagar las extranjeras, con base a esta premisa, se define cuánto deben tributar.



La certificación del Ministerio de Hacienda establece además que los sifones que son producidos en territorio nacional, estarán obligados a pagar un impuesto equivalente a $288,32 por cada unidad de 300 centímetros cúbicos.



Del mismo modo, establece el documento, que los refajos de producción local tendrán a cargo un gravamen de $112,09 por cada unidad de la misma medida.



Hay que señalar que en caso de los sifones, el impuesto supone una reducción del 1,06%. Durante la vigencia anterior, este tipo de bebidas tributó a razón de $291,42 por cada unidad de 300 centímetros cúbicos. En el caso de los refajos, se registró un aumento del gravamen del 0,07%, anteriormente debían cancelar $112,17 por cada unidad consumida.



NUEVOS PRECIOS DE LOS LICORES



Con la entrada en vigencia de la llamada Ley de los licores, el Dane certificó esta semana los precios que regirán, a partir de este año, para las bebidas alcohólicas.



De este modo, la entidad estadística presentó los promedios a cobrar por cada botella(750 mililitros), luego de que el Congreso aprobara las modificaciones en sus cargas impositivas.



Así pues, todas las bebidas de este tipo tendrán un gravamen de $ 200 por cada grado de alcohol que contengan, además del pago de IVA del 5% sobre el valor total del producto.



Lo anterior, con excepción de los vinos, grupo al que se le configuró una tarifa especial de $ 150 por cada grado, más el IVA, lo cual se explica, según los congresistas, por el incremento que han venido teniendo estas bebidas en los últimos años en el mercado de los colombianos.



Esta normativa no se limitó dio vía libre a que las asambleas departamentales autoricen la explotación directa o indirecta de la producción de licores, además de que tendrán el poder de aprobar la introducción de bebidas alcohólicas no pertenecientes a sus regiones a sus respectivos mercados.



Además, los departamentos decidirán si se pueden asociar entre sí o con privados para la producción de licores, y en el caso que la producción sea por parte de terceros, si esto se hará a través de permisos o de contratos.