Así puede hacer su declaración de renta en 30 minutos

Hacer la declaración de renta dejará de ser un trámite engorroso y de horas, gracias a un aplicativo web que realizará el procedimiento en tan solo 30 minutos.



A través de la plataforma Impuesto Correcto los ciudadanos naturales podrán gestionar su declaración con tan solo suministrar información de su vida financiera y con ella, este sistema se encargará de hacer el resumen de todos sus bienes.



“El proceso, dependiendo del usuario, tarda unos 30 minutos y tan pronto la computadora calcule y optimice la declaración, el usuario podrá descargar el documento, con la seguridad de que está un 100% correcta”, afirmó Andrés fundador de Impuesto Correcto.



El correcto manejo de la información se da gracias a que la plataforma es la única que analiza y gestiona la información, es decir, no hay manos humanas que intervengan en el proceso. Adicional, si en algún momento el usuario llega a tener un problema con este, Impuesto Correcto le da garantías de por vida.



“Por ejemplo nuestro equipo especializado lo va a acompañará hasta solucionar todas las dudas, y si en algún momento, desean que le devolvamos el dinero, lo haremos.

Damos todas estas garantías porque estamos muy tranquilos con la calidad de las declaraciones y sabemos que los colombianos también lo estarán”, señaló Vélez.



Para acceder a este servicio, los colombianos deberán registrarse en la página web www.impuestocorrecto.com , crear un usuario y cancelar 90.000 pesos para obtener el documento.



Dicha tarifa es plena para todos los usuarios por lo que no tiene en cuenta ni el tipo de complejidad del proceso ni el valor de los activos de la persona. Además se puede pagar con tarjeta de crédito o débito, en puntos Baloto o por consignación bancaria.



“El problema como tal que estamos intentando resolver es romper esas barreras para cumplir con las obligaciones tributarias, al usuario le hacemos su vida más sencilla, le ahorramos tiempo y plata y además le damos la seguridad total de que está cumpliendo de la mejor forma con sus obligaciones”, señaló.



Impuesto Correcto ya es utilizado por más de 27.000 colombianos y ha permitido que se ahorren cerca de 31.867 millones de pesos en deducciones.



La plataforma existe hace más de un año y esperan que se realicen unas 20.000 declaraciones en este periodo.



ES SEGURO Y CONFIABLE



Muchos ciudadanos aún son escépticos ante el uso de tecnología para realizar este tipo de trámites y una de las razones es por el acceso a la información personal que puede ser utilizada para cometer fraudes o cualquier tipo de delitos.



Para que esto no pase al momento de acceder a los servicios que brinda Impuesto Correcto, la plataforma tiene varias capas de seguridad que le darán al usuario tranquilidad a la hora de realizar este trámite.



Según explica Vélez, al usuario en ningún momento se le preguntará datos personales o cualquier información que permita identificarlo como por ejemplo el número de cédula, teléfonos, cuentas bancarias, entre otros.



Esto con el fin de que el procedimiento sea completamente anónimo.



Adicional a esto, la plataforma encripta toda la información con una contraseña que debe tener el usuario, por lo que, al momento de acceder o conocer cualquier dato, el único que podrá hacerlo es el ciudadano que haga uso de estos servicios.