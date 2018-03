Las fechas para el pago del impuesto de vehículos en Bogotá

Anticiparse al pago de impuestos le puede representar un ahorro. Tal y como ocurre con el impuesto predial, los bogotanos también podrán recibir un descuento en el impuesto de vehículo si lo hace antes del 4 de mayo.



Quienes cancelen antes de esta fecha obtendrán un descuento del 10%. Sin embargo, si no lo puede hacer, tiene hasta el 22 de junio para ponerse al día en esta obligación, de lo contrario tendría que pagar intereses de mora.



(Lea: Cómo pagar por cuotas el predial y todo lo que debe saber sobre este impuesto).

Tenga en cuenta que este impuesto sobre vehículos automotores grava la propiedad o posesión de los vehículos matriculados en la capital de la República, incluidos los automotores de transporte público.



Los propietarios y poseedores lo deben declarar y pagar una vez al año.



No obstante existe algunos vehículos que no están gravados como las motocicletas con motor hasta de 125 cm3 de cilindrada, las cuales solo deben pagar los derechos de semaforización.



Tampoco pagan este impuesto los tractores, trilladoras y demás maquinaria agrícola.



Así como no están obligados quienes tienen tractores sobre oruga, cargadores, mototrillas, compactadoras, motoniveladoras y maquinaria similar de construcción de vías públicas.