La calificadora de riesgo Moody’s dio a conocer su primera visión sobre la reforma tributaria aprobada en Colombia en días pasados, aunque no hizo ninguna referencia al impacto sobre la calificación del país.



Una de las conclusiones es que los ingresos adicionales obtenidos con el ajuste permitirán cumplir con los objetivos fiscales en los próximos tres años, y ayudarán a estabilizar la relación de la deuda sobre el PIB.



Igualmente, señala que la reforma limitará la necesidad de recortes adicionales de gasto, y ayuda a compensar los ingresos perdidos por la destorcida de los precios del petróleo.



No obstante, señala que el nuevo esquema de tributación afectará al ahorro y a la industria aseguradora, y estimulará a las pensiones voluntarias.



Esto, si se tiene en cuenta que el incremento del IVA afectará, entre muchos otros temas, a las primas de seguro.



Según la firma, esto impactará la penetración de esta industria, pues la demanda del consumidor es sensible a los precios. Moody’s señala además que el efecto se sentirá principalmente en los seguros de vida y, en menor medida, en los generales.



Entre tanto, considera que la disminución en el poder adquisitivo afectará la toma de productos de ahorro especialmente de largo plazo, principalmente en la población de menores ingresos.



En contraste, dice la firma, aumentaron los incentivos para invertir en fondos de pensiones.



Esto, específicamente en pensiones voluntarias, pues quienes hacen este tipo de aportes podrán deducir más de su base gravable.



Adicional a esto, la calificadora advirtió que el impacto de la reforma no se sentirá de manera uniforme en las empresas, por lo cual hará análisis de manera particular.



Sin embargo, considera que la más beneficiada es Ecopetrol, por una tasa de tributación más baja, menores gravámenes a su actividad en áreas profundas, descuentos de IVA e incentivos, entre otros.



Finalmente, Moody’s prevé que el alza del IVA y en los impuestos al tabaco, entre otros temas ayudará a que las ciudades eleven sus ingresos.