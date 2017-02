El Gobierno de Panamá informó que aprobó un aumento a los impuestos de importación de productos tradicionalmente importados de Colombia, un país con el que mantiene una disputa arancelaria dirimida ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).



El incremento aplica al café, tableros de madera, papel toalla (de baño), perfiles de aluminio y ciertos alambres, y cables "provenientes de países con quienes no tengamos tratados comerciales vigentes", indicó el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) en un comunicado en el que no se precisó el porcentaje de aumento.



El Ejecutivo no se ha referido específicamente a Colombia al anunciar estas imposiciones, pero ha incluido en la lista productos usualmente importados desde este país, con el que suspendió la negociación de un tratado de libre de comercio en medio de la disputa, iniciada en 2012.



La medida comienza a regir el 15 de marzo de 2017 y se suma al decreto ejecutivo que aumentó de manera temporal el arancel nacional de importación en rubros tales como flores, carbón mineral, cemento sin pulverizar o "clinker" y prendas de vestir a partir del 15 de febrero pasado.



"La política arancelaria debe funcionar como una herramienta que proteja los intereses esenciales de nuestro país para mantener un equilibrio y fortalecer los intercambios con los países con los que tenemos acuerdos comerciales", dijo el ministro, Augusto Arosemena, de acuerdo con la información oficial.



Este mes Panamá pidió ante la OMC autorización para imponer sanciones comerciales a

Colombia por 210 millones de dólares por considerar que Bogotá no ha cumplido el fallo ratificado en junio por el organismo, que le ordenó retirar los gravámenes contra las mercancías reexportadas de la panameña Zona Libre de Colón (ZLC).



El conflicto arancelario entre ambos países se inició en 2012, cuando Colombia empezó a aplicar aranceles del 10 % a los calzados y textiles y un cargo de 5 dólares por cada contenedor procedente de la panameña ZLC, por lo que Panamá acudió a la OMC, que falló a su favor.



El Gobierno colombiano sustituyó el pasado 2 de noviembre el arancel por dos decretos que, a su juicio, cumplen el fallo de la OMC y que, en opinión de Panamá, endurecen el control aduanero y suponen nuevas restricciones al acceso en el mercado colombiano de vestido y calzado reexportado por la ZLC.



De acuerdo con Panamá, la medida de Colombia le ha causado una pérdida de 210 millones de dólares en exportaciones de productos textiles y de calzado. Ambos países acordaron a principios de febrero en Cartagena un mecanismo para resolver las diferencias en los próximos meses.



El aumento de los aranceles no afecta a mercancías originarias o procedentes de los miembros del Subsistema de Integración Económica Centroamericana, y los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo (PMDER) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Ecuador, Bolivia y Paraguay), y de la Zona Libre de Colón.

