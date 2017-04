Más plazo para renovar registro mercantil en CCB

Hasta este miércoles 5 de abril fue ampliado el plazo dado a los empresarios para realizar los trámites de renovación de la matrícula mercantil y demás registros que integran el Registro Único Empresarial (Rues) que corresponden a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá.



Inicialmente la fecha límite era el 31 de marzo, es decir el viernes pasado, pero debido a fallas en su plataforma tecnológica, la CCB le solicitó autorización a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para postergarla cinco días y la respuesta fue positiva, aduciendo que se trató de un “caso fortuito” lo que motivó que muchos empresarios no hubieran podido cumplir con dicha obligación.



Aparte de que la diligencia se puede hacer de manera virtual, la CCB informó que mantendrá la atención en todas sus sedes en horario extendido, de 8 a.m. a 7 p.m. (mayores informes en el teléfono 3830300, en el #383 si marca desde una línea móvil o en la página www.ccb.org.co).



NORMALIDAD EN EL RESTO



Hay que considerar que en el país existen 57 cámaras de comercio y en las demás dicho trámite se cumplió con normalidad y con una respuesta masiva.



Según la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), el aumento de los registros de matrícula mercantil fue del 12% con relación al 2016. En total, 1’825.590 empresas y organizaciones (entre personas naturales, personas jurídicas, establecimientos de comercio y entidades sin ánimo de lucro) renovaron sus registros, en comparación con 1’630.050 que lo hicieron a la misma fecha del año pasado.



“Con la renovación a tiempo de su matrícula mercantil, los empresarios formales ratificaron su condición de personas comprometidas con la competitividad de sus negocios y del país, ya que este es un paso fundamental para la eficiencia empresarial y el diseño de políticas de fomento y control por parte del Estado”, afirmó el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez Rivera.



Añadió que el registro mercantil proporciona seguridad y seriedad y acredita a los empresarios ante los clientes como entidades legalmente constituidas y cumplidoras de sus deberes legales.