Esta semana será clave para el proyecto de ley de reforma tributaria. Ya pasó mes y medio desde que fue radicado, pero la ponencia aún no ha llegado a las comisiones económicas del Congreso de la República.



Durante la semana anterior, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el equipo de ponentes sostuvieron reuniones constantes para poder llegar a un acuerdo en torno a la ponencia que se someterá a votación de los legisladores.



Durante estas citas entre el equipo de Gobierno y los representantes del Senado y la Cámara, se abordaron los diferentes aspectos del proyecto que despertaron las inquietudes de los legisladores. Entre los temas que más expectativa generan está el del IVA, debido a que varios miembros del Congreso anunciaron al conocer el texto de la reforma que no sería partidarios de incrementarlo.



Incluso, la Alianza Verde decidió presentar una ponencia alterna en la que está planteando diferentes alternativas con las cuales se evitaría realizar la subida de dicho impuesto.

Este periodo de construcción de la ponencia ha servido, además, para que los diferentes sectores que se verán impactados con el proyecto le puedan hacer al Gobierno las sugerencias necesarias para que el documento final sea equilibrado y pueda recibir el apoyo de los diferentes sectores.



Es fundamental que la ponencia del proyecto llegue esta semana al Congreso de la República para que los tiempos de debate se puedan cumplir, debido a que el Ejecutivo ha insistido en la urgencia de que su aprobación se produzca durante este año para que así pueda comenzar a regir desde el primero de enero del 2017.



En diferentes oportunidades el Ministro de Hacienda ha manifestado los riesgos a los que se enfrentaría la economía si el proyecto no tiene vigencia desde el comienzo del próximo año. Cárdenas ha insistido en que con la reforma planteada se ataca principalmente la evasión y se favorece la equidad y competitividad del país, ayudando así a atraer mayor inversión extranjera.



4 BILLONES EN INTERESES

Una de las principales razones para que el Gobierno haya insistido en la urgencia de tramitar el proyecto este mismo año, es la advertencia que han lanzado las diferentes agencias calificadoras de riesgos, las cuales han sostenido que la reforma fiscal en Colombia es obligatoria para que país pueda conservar su calificación.



De no aprobarse el nuevo régimen fiscal las firmas rebajarían la nota del país, con lo cual se perderá el grado de inversión que obligará al Gobierno a destinar $4 billones adicionales al pago de intereses.



