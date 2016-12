Tras su primer debate en el Congreso, en las comisiones terceras conjuntas, la reforma tributaria presentada por el Gobierno fue aprobada en su totalidad, incluido el IVA del 19 por ciento.



Pese a que la jornada empezó temprano, fue necesario evacuar las dos ponencias alternas que se presentaron, una del senador Antonio Navarro y otra del Centro Democrático.



Las dos propuestas fueron votadas negativamente por la mayoría, lo que dejó el campo libre a la ponencia oficial del Gobierno, cuyo artículado fue aprobado en su totalidad por no tener proposiciones.



Claro está, en contraste, se presentó un voluminoso paquete de propuestas que tendrán que ser sometidas a consideración, para obtener el visto bueno o ser desechadas definitivamente.



El hecho de que el proyecto haya sido votado en su primer debate, implica que, cumplidos los cinco días reglamentarios para que se pueda agendar el segundo debate, la reforma estaría en las plenarias en la próxima semana.



* Al gas natural se le cobrará impuesto al carbono.



* Se eliminan los artículos que creaban el impuesto al consumo de bebidas azucaradas.



* Se elimina la exención del IVA para los camarones, langostinos y otros, que quedan con la tarifa de 19 %.



* Internet fijo para el estrato 3 pasa a la categoría de excluidos.



* Se crea impuesto al consumo de bolsas plásticas. El impuesto grava cada bolsa con un impuesto de 50 pesos.



* Más gradualidad en impuesto a consumo de cigarrillos. En el 2017 será de $ 1.400 por cajetilla de veinte unidades; $ 2.100 en el 2018, y desde el 2019 sube con la inflación más cuatro puntos.



* 0,5 puntos del IVA se destinarán a salud y otros 0,5 puntos, a educación.



* En IVA para vivienda de más de 800 millones de pesos se incluye un parágrafo transitorio para no generar desequilibrios ni inequidades en el tratamiento de los proyectos inmobiliarios en ejecución que fueron promocionados con un precio determinado.



* Personas naturales que no sean elegibles para los BEP por haber cotizado a pensiones y salud contributiva sí podrán optar por el monotributo.



* En zonas afectadas por el conflicto armado, se propone un mecanismo de pago de hasta el 50 % del impuesto de renta mediante aportes en infraestructura, servicios públicos, salud y educación.



