La ponencia de la reforma tributaria fue radicada este lunes en las plenarias del Senado y la Cámara para continuar con su debate antes de terminar esta semana. El proyecto introdujo alrededor de una decena de cambios frente a lo que fue aprobado hace dos semanas en las comisiones económicas conjuntas.



En primera medida se destaca que el sector empresarial logró convencer al Gobierno de no incrementar la renta presuntiva al 4%. El documento presentado al Legislativo contempla que la subida de esta sea del 3,5%.



Con el proyecto de ley que entró en su recta final en el Congreso el Gobierno Nacional espera registrar un incremento de $6,2 billones en el recaudo durante el próximo año.



Otro de los cambios que incluye el texto es en lo relacionado con el gravamen propuesto para las bolsas plásticas, en comisiones se aprobó que estas tributaran $50 cada una, en la iniciativa radicada para el segundo debate se establecen que en el segundo semestre del 2017 se pagarán $20 por cada bolsa, para el año siguiente subirá a $30, y subirá anualmente de a $10 hasta estabilizarse en los $50.



Del mismo modo, el proyecto incluye en el impuesto al carbono al gas natural licuado (GLP) y Gas Natural para refinación y petroquímica. Este fue uno de los cambios que se introdujeron entre el proyecto presentado en octubre y el que fue aprobado en el primer debate.



La ponencia contempla, tal como lo propuso el Gobierno en el texto inicial, un incremento de tres puntos en la tarifa del impuesto a la ventas (IVA) que pasara del 16% actual, al 19%, a partir del primero de enero del próximo año.



El presidente de la comisión tercera de la Cámara, Hernando José Padaui dijo que en el caso de las personas jurídicas el impuesto de renta bajará al 34% en el 2017 y al 33% en el 2018.



Sin embargo, contrario a lo que pretendía el Gobierno en su proyecto inicial, en el caso de las personas naturales no se presentará ningún cambio y por lo cual seguirán rigiéndose bajo el actual esquema de declaración de renta.



Así mismo, manifestó el congresista que no habrá modificaciones en lo relacionado con las pensiones, entre las propuestas que se habían barajado estaba la de gravar aquellas que superan los $11 millones mensuales.



De otro lado, hay que señalar que el Gobierno Nacional mantiene la implementación del monotributo.



Este fue diseñado para formalizar a los pequeños negocios que actualmente se rigen bajo el esquema de declaración de renta e IVA, quienes decidan acogerse a este impuesto recibirán una serie de beneficios entre los cuales está una cuenta BEP (Beneficios Económicos Periódicos), este instrumento servirá también para combatir la evasión.



Otro de los aspectos que conserva son las exenciones para vivienda de Interés Social y de Interés Prioritario.



El impuesto del 4x1.000 a las transacciones financieras se mantendrá. La reforma es uno de los pedidos que han hecho las agencias calificadoras para mantener la actual nota de Colombia, que le permite ahorrar hasta $4 billones en el pago de intereses.



Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, indicó que la construcción de este proyecto de ley ha sido "juicioso y participativo".



"Es un proyecto de ley que nos permitirá mantener la política social. Para no tener que decirle a los beneficiados de la política social que no hay recursos. También para asegurarle al sector industrial colombiano que hay fórmulas para mantener la creación del empleo. La iniciativa tuvo "algunos ajustes, pero la esencia del proyecto de ley es la misma", aseguró el funcionario.



Superindustria ganó pulso sobre precio mínimo de combustibles



En el nuevo articulado que se radicó en las plenarias del Congreso eliminó la posibilidad de que el Estado fije precios para la gasolina y el ACPM.



En este sentido, el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, entregó su concepto sobre un artículo que fijaría un precio mínimo para la gasolina durante los primeros tres meses de expedición de la ley.



El funcionario alegó en una carta radicada el pasado 15 de diciembre, que además de ser inconstitucional, fijar los precios:



"Milita en contra de todos los propósitos que dice perseguir. En efecto, un precio mínimo a cargo del consumidor lejos está de premiar cualquier tipo de eficiencia en la distribución de combustible (ACPM y gasolina). (...) una regulación de precios mínimos es por principio contraria de cualquier propósito de eficiencia (...). Ello representa una extracción injustificada del excedente del consumidor, que ningún retorno implica en su patrimonio".



En la iniciativa radicada este lunes se menciona que esta debe "acogerse la recomendación del Ministerio y por lo tanto eliminar el referido artículo".



