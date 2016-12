El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y los ponentes en el Congreso del proyecto de reforma tributaria han venido sosteniendo reuniones desde la semana pasada con el objetivo de elaborar el documento para que inicie el trámite legislativo.



Sin embargo, son varios los puntos en los que no hay consenso por lo cual el senador Antonio Navarro Wolf, de la Alianza Verde, anunció que presentará una ponencia alterna en la cual hará varias proposiciones.



La bancada del Centro Democrático aún está analizando la posibilidad de presentar una ponencia alterna con lo cual serían tres las ponencias que tendría el proyecto del nuevo régimen fiscal.



En la reunión del lunes la discusión se centró en las propuestas en torno al sistema impositivo que les aplicaría a las personas jurídicas en el país, el martes se centraron en lo referente a las personas naturales, y la reunión de este miércoles estará enfocada al tratamiento que recibirán las entidades sin ánimo de lucro (Esal), las cuales el ministro Cárdenas ha manifestado que son uno de los principales focos de evasión de impuestos en el país, y que por ello, la reforma propuesta busca ejercer mayores controles a este tipo de prácticas, que según ha manifestado le cuestan al país alrededor del 3% o 4% del producto interno bruto.



Aunque las reuniones avanzan a buen ritmo, y se espera que la ponencia sea presentada el próximo martes al Congreso de la República, el senador Antonio Navarro anunció su ponencia alterna con varios cambios a la que propuso el Gobierno Nacional.



De acuerdo con el Senador de la Alianza Verde, en conjunto con su equipo de asesores se está trabajando en una alternativa de reforma tributaria en la cual no se incluiría el aumento del IVA al 19%.



Así mismo, en el documento que se encuentra en construcción se habla de la posibilidad de gravar las pensiones altas, la cual fue una recomendación tanto de la Comisión de Expertos que creó el Gobierno como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde.



El modelo que propone Navarro Wolf estípula que son sujetas de gravamen las pensiones superiores a los $10 millones, y que comenzarían a pagar a partir de los $11,5 millones. En la propuesta del Ejecutivo no se contempla ningún tipo de impuesto a las pensiones altas.



De otro lado, el congresista planteó la posibilidad de incluir en la ponencia un gravamen a las exportaciones de oro. Por otro lado, manifestó que de los 118 artículos de la reforma referentes al impuesto de renta para las empresas tiene 37 sugerencias para modificarlos, no obstante, destacó que la proposición entregada por el Gobierno elimina varios beneficios tributarios, aunque cuestionó que se saca de la renta presuntiva a los campos de golf.



Otro de los temas a los que hizo referencia que deberían ser modificados de la propuesta del Gobierno es el referente a los impuestos a los dividendos. Navarro sugiere que la tarifa que se les aplique no sea del 10%, como está consignado en el documento entregado por el Ministerio de Hacienda, sino que sea del 15%, tarifa que les sería cobrada también a las personas jurídicas.



