El lobby de los comerciantes y de los constructores dio resultado y evitaron que la reforma tributaria los impactara. En la ponencia radicada este lunes no se incluyeron los temas de los que se quejaron estas dos industrias. Así mismo, el aumento de la base gravable para las personas naturales tampoco se mantuvo en el proyecto.



Desde que se conoció el proyecto presentado por el Gobierno Nacional comenzó la discusión de si se afectaba o no la construcción de vivienda de interés social. Desde Camacol y otros agentes de la industria cuestionaron la conveniencia de aplicar las propuestas del Gobierno.



El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó que tras las reuniones que sostuvieron con los congresistas ponentes del proyecto se optó por dejar en firme las exenciones a los constructores. “Se mantienen los beneficios de renta exenta para los constructores que desarrollan proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP)”, explicó el ministro Cárdenas.



Sin embargo, el titular de la cartera aclaró que en la ponencia se mantuvo un IVA pequeño a la primera venta de inmuebles cuyo costo sea superior a los $800 millones.

“Al mismo tiempo que se mantiene las exenciones de los constructores se dejó en el proyecto la propuesta de gravar con un IVA del 5% a las vivienda de más de $800 millones”, complementó el titular de la cartera de Hacienda.



De otro lado, no se logró realizar el incremento de la base gravable en personas naturales. El proyecto contemplaba que más colombianos comenzaran a declarar renta ante la Dirección de Impuestos; sin embargo, esta proposición no caló entre los Congresistas y se definió que el régimen que se les aplicaría a los asalariados en el país seguirá bajo las mismas normas en que se maneja hoy en día.



Según Mauricio Cárdenas, los colombianos que ganan alrededor de $3,5 millones serán quienes sigan siendo los declarantes ante la Dian, debido a que “el Congreso decidió proteger los ingresos de los asalariados”.



El impuesto a las bebidas azucaradas, que contemplaba $300 por cada litro, es otro de los temas que no logró convencer a los Congresistas puesto que estos consideraron que “va a afectar a los más pobres, debido a que las gaseosas hacen parte de los productos básicos que consumen a diario; además, de que no garantiza la disminución del índice de obesidad”. Añadieron que se requiere de otras políticas públicas para poder controlar esta enfermedad.



Todas las religiones siguen excluidas del cobro de impuestos



Las exclusiones de la contribución nacional de valorización se aplican a aquellos bienes inmuebles que por su propia naturaleza no reciben beneficio, como consecuencia de la ejecución del proyecto de infraestructura que genera la mencionada contribución y aquellos que por disposición legal han sido considerados no sujetos pasivos de las obligaciones tributarias.



La reforma incluye los edificios propiedad de la Iglesia Católica destinados al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales, cúrales y los seminarios.



Así mismo hacen parte de este grupo los edificios de propiedad de cualquier religión, destinados al culto y a sus fines administrativos, e institutos dedicados exclusivamente a la formación de sus religiosos, según el nuevo texto.