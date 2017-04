Un momento ideal para entregar información a la Dian sin asumir sanciones

En el 2014 el Gobierno Nacional creó el impuesto complementario con el que busca que las personas, naturales o jurídicas, reporten a la Dian los activos que tengan en el exterior. Esto hace parte de la lucha contra la evasión en el país, por lo cual la tarifa para hacerlo se definió en el 10% para el 2015, 11,5% para el año pasado, y 13% para el 2017.



Ante la incertidumbre que generaba la reforma tributaria para normalizar los activos en el exterior, algunos contribuyentes han venido postergando la decisión de reportarlos ante las autoridades tributarias, sin embargo, este año expira la norma, por lo cual quienes no los declaren ante la Dian en mayo, se verán expuestas a sanciones muy altos, por lo cual los tributaristas recomiendan acogerse cuanto antes.



Horacio Ayala, exdirector de la Dian, asegura que “la medida finalmente lo que significa es un impuesto muy reducido. Con los convenios de intercambio de información, donde el Estado detecte la omisión, la sanción será muy alta”.



En eso coincide Sergio Viveros, director de Impuestos de Corporate & Tax Planning, “Sin lugar a dudas es el último año de los colombianos para normalizar sus activos del exterior, y el que no lo haga va a pagar hasta el 200% en sanciones, esta tarifa del 13% es muy cómoda”.



Y añade Viveros que la perspectiva mundial indica que los países están en un proceso de hacer que los nacionales, o residentes fiscales, declaren los activos en el exterior a tarifas asequibles, y en adelante tributen común y corriente.



Aunque el directivo de Corporate Tax Planning reconoce que algunos de los obligados a acogerse a la normalización prefieren no hacerlo, desde la firma la recomendación siempre es declarar los activos debido a que cada vez resulta más complicado esconderlos.



“Y cada vez hay más intercambios de información y se hace más difícil esconder activos, la tecnología hace que no haya fronteras en las comunicaciones (...) nuestra recomendación es que aprovechen el último año que tienen para normalizar con la tarifa del 13% y que mañana la Dian no los sorprenda con una auditoria en la que le encuentren activos sin declarar y no les apliquen las multas astronómicas que ellos implica”.



Ayala coinciden en lo beneficioso de declarar ahora ya que, “se trata solo de incorporar patrimonio, no hay un impuesto sobre la renta, y el patrimonio salvo por la renta presuntiva no tiene impuestos importantes en Colombia”.



EN MAYO TERMINA EL PLAZO AL 13%



De acuerdo con Sergio Viveros de Corporate & Tax Planning “si se normaliza en mayo tendrá que pagar el 13% definido por la Dian con lo que le corresponda del impuesto a la riqueza, pero no paga sanciones de extemporaneidad ni intereses. Si lo hace después deberá pagar una sanción por cada mes o fracción de mes desde mayo más los intereses de mora, que frente a la Dian son los más altos del mercado”.