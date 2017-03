Este viernes vence el último plazo para renovar la matrícula mercantil en Bogotá y evitar sanciones

Este viernes 31 de marzo se vence el último plazo para renovar la matrícula mercantil a tiempo y evitar multas de la Superintendencia de Industria y Comercio que pueden llegar hasta los 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($12.541.189), o incluso el cierre del establecimiento por parte de la Policía Nacional.



Por este motivo, la Cámara de Comercio de Bogotá le hace un llamado a los 694.000 empresarios y comerciantes de Bogotá y 59 municipios de Cundinamarca a renovar el registro mercantil de forma fácil, rápida y segura a través de la de página de internet www.ccb.org.co.



La entidad informa que para facilitar el trámite ampliará su horario de atención hasta las 7:00 p.m. a partir de hoy y hasta el viernes en todas sus sedes y puntos en Bogotá y Cundinamarca, para quienes deseen hacerlo de manera presencial.



Mónica de Greiff, presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, aseguró que “es fundamental que las empresas aprovechen estos últimos días para cumplir con esta esta obligación legal, que sirve de mecanismo efectivo para proteger sus negocios y para brindarles acceso a múltiples beneficios y herramientas para alcanzar sus sueños empresariales”.



Entre los beneficios de realizar la renovación de la Matrícula Mercantil a tiempo está el acompañamiento gratuito que brinda la Cámara para los emprendedores y empresarios, como asesoría y capacitación permanente para lograr empresas sostenibles.



Quienes hagan la renovación de forma virtual antes del 31 de marzo, recibirán un descuento de 10% en los diplomados y cursos que dicta la Cámara. También 10% de descuento en pregrados y 20% en posgrados de Uniempresarial, filial de la CCB que ofrece estudios en administración de empresas, administración turística, contaduría pública, finanzas y comercio exterior, ingeniería industrial, ingeniería de software y negocios internacionales, así como en marketing y logística.



La Cámara entregará además pasaportes de Mundo Aventura, para que disfruten un día de diversión con su familia.



La CCB recordó que el mismo plazo para renovar la matrícula mercantil aplica para la renovación de la membresía al Círculo de Afiliados de la entidad, que constituye un selecto grupo de empresarios que puede disfrutar de beneficios y servicios preferenciales.



SU NEGOCIO PODRÍA SER CERRADO



La CCB recuerda que el nuevo Código de Policía, que enumera los requisitos básicos para el funcionamiento de cualquier empresa, establece que la renovación de la matrícula mercantil es uno de ellos. La norma dice además que los empresarios deben tener actualizado el listado de actividades que desarrolla en su negocio o de lo contrario será cerrado.



MÁS FÁCIL POR INTERNET



La CCB cuenta con 11 sedes y dos puntos de atención en Bogotá y Cundinamarca, donde se dispondrá de todo el capital humano y técnico para atender a los empresarios que se acerquen a hacer la renovación. No obstante, la entidad recordó que a través de internet el proceso se puede hacer en cuatro pasos de manera muy fácil, rápida y segura. El sitio está disponible las 24 horas del día.



1. Ingresar a www.ccb.org.co



2. Obtener la clave virtual



3. Diligenciar el formulario virtual: se deberá ingresar el número de identificación, correo electrónico y el número de matrícula de la empresa a renovar.



4. Realizar el pago del recibo u orden de compra, bien sea de forma virtual, en alguno de los bancos indicados o en cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá.



PARA PAGAR DE MANERA PRESENCIAL



En caso de no hacer la renovación de la matrícula mercantil por internet, ubique la sede más cercana:



- Sede y centro empresarial Chapinero

Calle 67 No. 8-32/44



- Sede y Centro Empresarial Salitre

Avenida El Dorado No. 68D-35



- Sede y Centro Empresarial Cedritos

Avenida 19 No. 140-29 Cedritos



- Sede Norte

Carrera 15 No. 94 – 84



- Sede y Centro Empresarial Kennedy

Avenida Carrera 68 No. 30-15 Sur



- Sede Cazucá

Carrera 4 No. 58-52 (Autop. Sur, Zona industrial, Cazucá)



- Sede Centro

Carrera 9 No. 16-21



- Sede Paloquemao

Carrera 27 No. 15-10



- Sede Restrepo

Calle 16 Sur No. 16-85.



-Sede Fusagasugá

Avenida Las Palmas No. 20-55

Red CADEs y SuperCADEs del Distrito



-Sede Zipaquirá

Calle 4 No. 9-74



- Punto de Atención Chía

Cl. 11 No. 10-35 Centro Comercial Santa Lucía – Local 1-21.



- Punto de Atención Ubaté

Cr. 6 No. 7-75



- Sede Virtual (Atención 24 horas)

www.ccb.org.co/renovaciones



CÍRCULO DE AFILIADOS CCB



La CCB recuerda a los empresarios que actualmente hacen parte de su Círculo de Afiliados de la CCB y que quieran seguir disfrutando de los beneficios de este exclusivo grupo, deben renovar su membresía antes del 31 de marzo. Quienes no hagan parte de este selecto grupo también pueden afiliarse, siempre y cuando cumplan con los requisitos y presenten la solicitud en cualquiera de las sedes de la CCB.